博愛醫生死控醫療失誤 醫管局承諾檢視：一定水落石出

博愛醫院1名麻醉科醫生早前自盡身亡，網上流傳其遺書死控上級懷疑醫療失誤，導致病人死在手術台上。醫管局主席范鴻齡今(15日)早出席流感疫苗接種活動後表示，對醫生離世感到難過，並提到局方已就員工身故報案及知會死因庭，強調若召開死因庭必定能查至「水落石出」。

消息指，自殺的35歲關醫生留下遺書，內容指控今年7月一宗開腦手術，當時關醫生的上級、負責手術的麻醉科副顧問醫生懷疑出錯，導致病人需要接受心肺復甦近兩小時，最後死於手術台上；關醫生則自責當時沒有向死者家屬披露事件，最終選擇自盡。

高拔陞：初步顯示臨床安排恰當

今早同樣有出席活動的醫管局行政總裁高拔陞指，局方本身有恆常機制檢視醫療事故，手術當日初步檢視個案後，認為整體臨床安排恰當，但因應有員工提出質疑，局方將重新檢視事件，並承諾會對死者家屬提供援助。

承認公布沉降「冇咁迅速」

另外，啟德醫院上周五(8日)於熱帶風暴「獅子山」襲港期間出現沉降超標，惟醫管局直至本周三(13日)才公布事件。高拔陞否認局方拖延公布事故，重申事發當日已立即通知相關部門處理，但承認對外公布「冇咁迅速」，局方將加以檢討。

高拔陞提到，經初步評估後，相信沉降超標與近日天氣惡劣相關，形容屬於常見的現象，並重申情況在控制範圍內，亦對毗鄰的香港兒童醫院沒有構成影響。他強調，局方在確保地盤安全後，會盡快重啟工程，減少造成延誤。

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