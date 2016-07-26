Am730
Am730
Am730
Am730
News
博愛醫生死控醫療失誤　醫管局承諾檢視：一定水落石出
17 小時前
#Hashtags
博愛醫院自殺死控醫管局沉降啟德啟德醫院兒童醫院獅子山襲港獅子山天氣高拔陞范鴻齡
博愛醫生死控醫療失誤　醫管局承諾檢視：一定水落石出
news-images
醫管局行政總裁高拔陞。(資料圖片)

博愛醫院1名麻醉科醫生早前自盡身亡，網上流傳其遺書死控上級懷疑醫療失誤，導致病人死在手術台上。醫管局主席范鴻齡今(15日)早出席流感疫苗接種活動後表示，對醫生離世感到難過，並提到局方已就員工身故報案及知會死因庭，強調若召開死因庭必定能查至「水落石出」。

消息指，自殺的35歲關醫生留下遺書，內容指控今年7月一宗開腦手術，當時關醫生的上級、負責手術的麻醉科副顧問醫生懷疑出錯，導致病人需要接受心肺復甦近兩小時，最後死於手術台上；關醫生則自責當時沒有向死者家屬披露事件，最終選擇自盡。

高拔陞：初步顯示臨床安排恰當

今早同樣有出席活動的醫管局行政總裁高拔陞指，局方本身有恆常機制檢視醫療事故，手術當日初步檢視個案後，認為整體臨床安排恰當，但因應有員工提出質疑，局方將重新檢視事件，並承諾會對死者家屬提供援助。

news-images
毗鄰香港兒童醫院的啟德醫院地基沉降超標。(資料圖片)

承認公布沉降「冇咁迅速」

另外，啟德醫院上周五(8日)於熱帶風暴「獅子山」襲港期間出現沉降超標，惟醫管局直至本周三(13日)才公布事件。高拔陞否認局方拖延公布事故，重申事發當日已立即通知相關部門處理，但承認對外公布「冇咁迅速」，局方將加以檢討。

高拔陞提到，經初步評估後，相信沉降超標與近日天氣惡劣相關，形容屬於常見的現象，並重申情況在控制範圍內，亦對毗鄰的香港兒童醫院沒有構成影響。他強調，局方在確保地盤安全後，會盡快重啟工程，減少造成延誤。

相關新聞：

博愛醫院女醫生自殺　網傳遺書死控上級失誤

啟德醫院地基沉降超標　醫管局隔5日始公布

news-images
網上流傳關醫生遺書。
 news-images
網上流傳關醫生遺書。

 

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/博愛醫生死控醫療失誤　醫管局承諾檢視：一定水落石出-288772
#Hashtags
博愛醫院自殺死控醫管局沉降啟德啟德醫院兒童醫院獅子山襲港獅子山天氣高拔陞范鴻齡
Am730

微軟關閉中國版LinkedIn　改設不具社交功能求職網站

港區國安法｜楊潤雄：擬明年新教師須通過《國安法》測試

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
微軟關閉中國版LinkedIn　改設不具社交功能求職網站
Am730
Am730
港區國安法｜楊潤雄：擬明年新教師須通過《國安法》測試
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多