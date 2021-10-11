博愛醫院女醫生自殺 網傳遺書死控上級失誤

博愛醫院1名35歲關姓女醫生前日(11日)自殺身亡，前立法會議員鄭松泰昨(12日)披露一封遺書，稱來自死者手機，遺書中提及醫生自殺原因，涉及一次手術中病人失救源於上級管理失誤，令病人「受盡折磨而死」，並對此感到懊悔。

據了解，事件涉及屯門醫院今年7月一宗開腦手術，當時負責手術的麻醉科副顧問醫生被指出錯，導致病人需要接受心肺復甦近兩小時，最後死於手術台上；關醫生懷疑自責當時沒有向死者家屬披露事件，最終選擇自盡。消息指，關醫生因企圖自殺送往博愛醫院，但院方沒有警戒及了解事件，最終她於院內自殺身亡。

醫管局：轉交死因裁判官跟進

醫管局回覆本報查詢時指，新界西醫院聯網對一名醫生同事離世感到十分難過，會繼續與家屬保持密切聯絡並提供協助。就網上流傳的一些資料，新界西醫院聯網已報警處理有關同事於院內離世的個案，並轉交死因裁判官跟進，聯網會全力配合相關調查。醫院亦有恆常機制按需要跟進和審視個別臨床個案的處理；假如個案屬於死因裁判官條例下需報告的死亡個案，醫院亦會按法例作出轉介跟進。