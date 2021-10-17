過渡房屋｜博愛醫院研古洞建2000伙 江夏圍村即日起接受申請

新一份《施政報告》將目標興建1.5萬個過渡房屋單位，上調至2萬個。博愛醫院今日(18日)公布，轄下首個過渡房屋項目「博愛江夏圍村」首批單位料明年首季竣工，即日起至11月15日接受申請，項目共能提供近2,000個單位。院方同時宣布，正研究另一幅由私人借出、位於古洞的土地興建過渡房屋，料能提供約2,000伙，最快下月向城規會提交申請。

江夏圍村提供1998伙

「博愛江夏圍村」位於元朗錦上路，鄰近港鐵錦上路站，佔地約48萬平方呎，共有八幢四層高的住宅大樓，合共提供1,998伙，預料可容納約6,000人，以及兩幢便利設施服務大樓，包括中西醫服務及牙醫診所、健康諮詢中心、長者中心、社區飯堂、食品及家品商店等。

單位以組裝合成興建，分成3個類型，包括1,064個152平方呎的1至2人單位、884個229平方呎的3至4人單位，以及50個323平方呎的5至6人或無障礙單位。每個單位均配備獨立洗手間、浴室及煮食空間。院方預計，首批單位明年首季竣工，第二期則明年秋季完成。

即日起接受申請 租約期不少於兩年

項目即日起至11月15日接受申請，合資格申請人分為兩類，甲類為輪候公屋不少於3年的人士或家庭，由電腦隨機編配面見次序，確定符合資格後，將可獲編配單位；乙類為居於不適切住屋或有迫切需要援助改善住房的人士或家庭，由社工面見和評分，再根據有關評分排序。租約期至少2年，並可按情況續租，其每月的暫准居住費用，將不多於現行公屋相應家庭類別入息限額的25%。

博愛江夏圍村由恒基兆業地產以象徵式1元借出地皮，並獲運房局撥款近11億元資助興建，由博愛醫院興建及以非牟利形式營運。

運房局料明年建成逾5000伙

運輸及房屋局副局長蘇偉文出席項目記者會時表示，當局去年6月推出過渡房屋項目資助計劃，至今批出24個項目，已找到足夠土地提供1.5萬個單位，其中逾1,300個已入伙、逾4,400個已動工，另有約1萬個單位正進行招標及諮詢等程序，預計明年會有5,100個單位落成。

相關新聞：