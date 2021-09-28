占士邦｜丹尼爾型爆接待王室睇首映

萬眾期待，占士邦系列第25部作品《007：生死有時》(No Time To Die)明日(30日)香港上映，電影昨日(28日)於英國倫敦舉行世界首映，片中演員全數出席。最後一次演出占士邦的男星丹尼爾基格(Daniel Craig)穿上酒紅色西裝亮相，超級型爆。兩位邦女郎Lashana Lynch和Lea Seydoux盛裝行紅地氈非常搶眼。另一焦點是片中飾演奸角的奧斯卡影帝雷米馬利克(Rami Malek)，令首映禮更見星光熠熠。

丹尼爾讚凱特

首映禮最大亮點，絕對是英國王室成員，查理斯王儲和太太卡美拉、威廉王子與太太凱特也俾面出席，型爆丹尼爾逐一迎接4位貴賓，當他與凱特傾偈時更大讚她美麗。另外，曾在占士邦飾演M的女星茱迪丹慈(Judi Dench)、「水行俠」積遜莫瑪(Jason Momoa)，主唱電影主題曲的女歌手Billie Eilish與其作曲家哥哥Finneas O'Connell也有現身。

美媒評最出色占士邦片

網站Variety記者看過《生死有時》首映後，認為是占士邦系列作品中最出色一部，《生》比2006年的《新鐵金剛智破皇家賭場》(Casino Royale)劇情更緊湊更具娛樂性，而且動作場面經過精密計算，電影雖然片長2小時43分鐘，但絕對沒有悶場出現。

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