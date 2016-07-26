印太戰略｜改裝耐熱甲板起降F35B戰機 日本出雲號變航母抗中國

印太戰略地位近年變得重要，美國盟友日本正將護衛艦「出雲號」改裝成航空母艦，以抗衡中國在區內的海上活動和增強與美軍合作，並完成改裝耐熱甲板，能夠承受先進隱形戰機F35B升降時產生的高溫。F35B可短距離起飛和垂直降落，作戰靈活度高。另外，德國護衛艦「巴伐利亞號」上周五停靠東京，是德國船艦20年來首度到日本，分析認為與中國經濟關係密切的德國，表態響應美國監察中國在南海等海域活動的印太戰略。

日本防衛大臣岸信夫昨前往海上自衛隊橫須賀基地視察「出雲號」改裝情況時稱，為應對新的安保環境，守護包括太平洋內的廣泛日本海域等領土，讓F35B能在海上升降對執行防衛政策而言不可或缺。航空自衛隊計劃引入42架F35B，期望最快2024年部署。2艘「出雲」級護衛艦將把艦首改為四邊形，以便F35B升降。

德護衛艦停靠日本響應美國印太戰略

各國在印太地區的海上活動頻繁，共同社指德國護衛艦「巴伐利亞號」停靠日本，意味著引領歐洲的英法德統一步調，響應美國印太戰略。英國5月向印太地區派遣以航母「伊利沙伯女王號」為核心的航母戰鬥群，並在日本近海多次與海上自衛隊訓練。法國海軍艦船5月也在沖繩周邊海域與海上自衛隊訓練。德國防長卡倫鮑爾8月接受共同社訪問時稱，「希望在印太地區持久展現存在感。」

衛星拍到新疆現美軍艦模型 外交部：不了解

另方面，美國衛星圖像公司Maxar周日拍攝到中國新疆沙漠地區，出現美國航空母艦和最少一艘驅逐艦的輪廓，並架設在路軌上。獨立組織美國海軍研究所認為，有關美軍艦模型為中國解放軍新建的標靶。分析相信那是用作訓練解放軍的追蹤能力。中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會回應記者提問時稱，「我不了解你提到的情况」。

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