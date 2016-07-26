印太戰略｜美國波音宣布擬澳洲昆士蘭建廠 生產軍用無人機

美國積極拉攏澳洲成為其印太新戰略的夥伴，繼上周與英國和澳洲建立新防衛聯盟協議AUKUS、助澳洲自行建造核動力潛艇後，美國波音公司周三宣布，計劃在澳洲昆士蘭省建廠，以生產新款軍用無人機。

新廠房設在昆省圖文巴(Toowoomba City)，將作為波音年初完成首次試飛無人機Loyal Wingman的最後組裝地，預計工廠於2028年落成。波音目前與澳洲空軍正合作研發6架Loyal Wingman，而這將是半世紀以來，首次有作戰飛機在澳洲設計和生產。澳洲波音稱，該無人機目前未有訂單，但其他國家已表示有興趣訂購。

波音首次北美以外設廠產軍用無人機

昆省省長Annastacia Palaszczuk形容有關消息令人振奮，也是波音在北美以外地區首度設立廠房生產軍用無人機。有關項目將為當地居民帶來就職機會，預計在建立廠房時可創造300個職位，以及在持續運作時會有70個職位。

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