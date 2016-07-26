印太角力｜建新防衛聯盟抗中國 英美助澳建核潛艇

英、美、澳3國建立新安全聯盟，英、美將協助澳洲部署核動力潛艇，美國更繼協助英國後，向澳洲提供技術自行建造核動力潛艇。3國領袖昨公布名叫AUKUS新防衛夥伴協議時雖無提及中國，惟外界認為美國和其盟友正尋求方法，抗衡中國在印太地區日益強大和影響力漸增，特別是軍力集結、對台灣施壓和在爭議地區南海的軍事部署。中國駐美大使館發言人劉鵬宇呼籲各國摒棄冷戰思維和意識形態偏見，不應建立針對或損害第三方利益的排他性集團。



AUKUS被指是二戰後，英、美、澳最重要的安全協議，它著重軍事合作，有別於3國與新西蘭和加拿大分享情報的五眼聯盟。除了英美助澳洲建立核潛艇力量，該協議還包括網絡力量和其他海底技術的分享。3國的聯合聲明稱，「這對3個思想相同的盟友和夥伴國家來說是歷史性機會，以維護共同價值，以及推動印太地區的安全和繁榮」。



中方：嚴重破壞地區和平穩定

澳洲過去一直與中國這個最大貿易夥伴關係良好，惟近年因政治關係雙邊關係惡化。澳洲國防專家Guy Boekenstein認為，AUKUS反映3國劃下界線，抗衡中國在印太的侵略舉動。另有專家指，澳洲是不滿遭中國欺壓及中方脅迫日本和台灣。中國外交部發言人趙立堅昨稱，美英澳開展核潛艇合作，嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，損害國際核不擴散努力。美、英向澳洲出口高度敏感的核潛艇技術，再次證明他們將核出口作為地緣政治博弈的工具，是極其不負責任的行徑。



澳取消潛艇訂單 法國稱被背叛

這是美國50年來首度分享核潛艇技術，之前僅提供給英國，而澳洲將繼美、英、法國、中國、印度和俄羅斯後，第7個擁核潛艇的國家。澳洲保證無意獲取核武，美國也稱不會提供。核動力潛艇的航速較傳統的潛艇為快，也較難追蹤，以及可發射較長程導彈，攜載量也較大。惟澳洲的決定觸怒盟友法國，澳洲獲英美協助發展核潛艇後，宣布取消向法國購買12艘傳統柴油發電潛艇的約5,129億港元合約。法國稱感到遭背叛。

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