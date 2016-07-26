印太角力｜歐盟公布印太地區戰略 中方：要合作或對抗會密切關注

繼英、美、澳3國建立新安全聯盟，歐盟公布印太地區戰略計劃，以促進區內的政治、經濟及防衛方面的合作，包括尋求與台灣訂立貿易協議。中國駐歐盟使團回應指，挑動地區局勢、搞排他性的小圈子，與地區國家希望和平的意願相違背。

有外交人員透露，與印度、日本、澳洲及台灣深化關係，旨在限制北京的力量。歐盟外交政策負責人博雷爾則強調，新的印太地區戰略，並非要抗衡中國影響力，外交與安全政策高級代表博雷利指，在眾多領域，例如氣候變化及生物多樣性等，中國的合作至關重要，強調新戰略是想合作，而並非對抗。他又指出，中美兩國之間在印太地區的地緣政治競爭愈演愈烈，加上區內主要國家之間缺乏信任，為了歐盟安全和繁榮，歐盟必須確保這個地區秩序，維持開放和以規則為本。

另外，歐洲議會同日以570票贊成、61票反對、40票棄權，通過呼籲歐盟制定對華新戰略。議案提到，歐盟應該繼續與中國討論氣候變化和衞生危機等全球挑戰，但同時提出對中方系統性侵犯人權的關注，呼籲歐中定期舉行人權問題對話。

中方：與地區國家希望和平的意願相違背

中國駐歐盟使團發言人回應指，中方認為各方關於亞太地區的戰略都應秉持開放包容，合作共贏的精神，有利於促進本地區和平、穩定與繁榮。突出意識形態、挑動地區局勢、搞排他性的小圈子，與地區國家求和平、謀發展、促合作的意願和時代潮流相悖，注定不會成功。歐盟要合作還是對抗，中方會持續密切關注。並指歐方必須切實尊重本地區國家意願，以及不同發展模式，真正堅持平等、包容、合作，才能為亞太地區穩定與繁榮作出貢獻。

相關新聞：