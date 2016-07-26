印太角力｜王毅批美英澳合作發展核潛艇帶來五重危機

國務委員兼外長王毅再度批評美英澳3國的核潛艇合作，指為地區帶來五重危害。

王毅周三(29日)先後與馬來西亞及文萊外長通電話，就美英澳結成印太安全聯盟並協助澳洲發展核潛艇，交換看法，3國外長都表示嚴重關切。

《新華社》報道，王毅在通話中表示，美英澳3國的核潛艇合作為地區製造核擴散風險，亦會打破區域戰略平衡，其他國家可能仿效，誘發新一輪軍備競賽，損害地區繁榮穩定，破壞東南亞無核區建設及引致冷戰思維回潮。

王毅又指美英澳結成三方安全伙伴關係與美日印澳「四方機制」一脈相承，都服從和服務於美國主導的印太戰略，試圖在本地區另搞一套、另起爐灶，旨在挑動地區陣營對立，進行地緣零和博弈，是冷戰思維死灰復燃，應當引起區內各國以及國際社會警惕和抵制。

王毅連續兩日批評美英澳核潛艇合合作

今次是王毅連續第二天批評美英澳的核潛艇合作，他之前一日與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)，舉行中歐高級別戰略對話時指，美英澳有關合作會帶來三大隱患，包括會引發軍備競賽隱患，推高軍事衝突風險，同時帶來核擴散風險。

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