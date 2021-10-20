印尼男童名字叫ABCDEF GHIJK 因父親想當作家

印尼一名12歲男童因接種新冠疫苗成為「名人」，因為職員發現他的名字很特別，竟然是ABCDEF GHIJK，雖然中間隔了一個空位，但也可看得出是英文字母的排序。他父親解釋，自己曾想當作家，所以為兒子改了一個獨特名字，而且早在兒子出生前，已花了6年時間為自己將來的孩子尋找與眾不同名字。當初為兒子做「出世紙」時，職員還以為他開玩笑。

因名字在學校遭欺凌

報道稱，這名男童簡稱Adef，除了名字，姓氏Zuzu也有特別意思，是由父母名字Zulfahmi和Zuhro的頭兩個字合併而成。Adef的校服其實也繡有自己姓名ABCDEF GHIJK Zuzu，在學校因這獨特名字常遭同學欺凌。父親有一次向他說，這個名字有一天會讓他成為出名的人，而在11歲後，他終於開始享受自己名字帶來的關注。Adef想成為足球員，記者指如果有一天他夢想成真，將會更出名。

Adef還有兩名分別10歲和2歲的弟弟，他們的名字很正常，分別為Attur和Ammar，其實父親本來想為兩人改名為NOPQ RSTUV和XYZ，最後改變主意。Adef兩名弟弟可能要感謝父親的「懸崖勒馬」。