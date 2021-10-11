Am730
Am730
Am730
Am730
News
印度要求Tesla避免在當地銷售中國生產汽車
2021-10-11
#Hashtags
Tesla印度中國生產
印度要求Tesla避免在當地銷售中國生產汽車
news-images
印度要求Tesla避免在當地銷售中國生產汽車。(資料圖片)

印度當局要求美國電動車公司Tesla避免在當地銷售中國生產的汽車。

《彭博社》報道，印度公路交通和運輸部長加德卡里(Nitin Gadkari)表示，他在Tesla進入印度市場前，要求Tesla避免在印度銷售中國生產的汽車。他指，Tesla應該在印度生產、在印度銷售和在印度出口汽車，並依靠印度供應商，Tesla在印度的車型每架耗資約4.6萬美元，印度政府將為Tesla提供一切幫助來進軍印度市場。

Tesla獲批在印度生產或進口4款車型

印度政府為了履行巴黎協議的氣候承諾，早在 2015 年就開始推動電動汽車、電池和其他零件的本地生產，期望能夠減少廢氣污染的同時，亦能夠減低昂貴的進口成本。印度在 2020 年更收緊了汽車的排放規定，以追上國際標準。Tesla 在今年 3 月獲加德卡里公開承諾，假如他們在印度設廠，政府會提供相應的獎勵措施，確保生產成本能夠比中國更低。

根據印度公路運輸網站公告，Tesla在8月獲批在印度生產或進口4款車型，Tesla目前在美國和中國有工廠生產汽車，至於德國的新工廠審批正在等待最終結果。

相關新聞：

電動車｜馬斯克：Tesla持續加大在華投資

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/印度要求tesla避免在當地銷售中國生產汽車-288194
#Hashtags
Tesla印度中國生產
Am730

舢舨故障船家逃去　9名懷疑非法入境者滯留海上被捕

施政報告｜黃錦星：未來數年轉用智能電錶助減電

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
舢舨故障船家逃去　9名懷疑非法入境者滯留海上被捕
Am730
Am730
施政報告｜黃錦星：未來數年轉用智能電錶助減電
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多