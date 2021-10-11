印度要求Tesla避免在當地銷售中國生產汽車

印度當局要求美國電動車公司Tesla避免在當地銷售中國生產的汽車。

《彭博社》報道，印度公路交通和運輸部長加德卡里(Nitin Gadkari)表示，他在Tesla進入印度市場前，要求Tesla避免在印度銷售中國生產的汽車。他指，Tesla應該在印度生產、在印度銷售和在印度出口汽車，並依靠印度供應商，Tesla在印度的車型每架耗資約4.6萬美元，印度政府將為Tesla提供一切幫助來進軍印度市場。

Tesla獲批在印度生產或進口4款車型

印度政府為了履行巴黎協議的氣候承諾，早在 2015 年就開始推動電動汽車、電池和其他零件的本地生產，期望能夠減少廢氣污染的同時，亦能夠減低昂貴的進口成本。印度在 2020 年更收緊了汽車的排放規定，以追上國際標準。Tesla 在今年 3 月獲加德卡里公開承諾，假如他們在印度設廠，政府會提供相應的獎勵措施，確保生產成本能夠比中國更低。

根據印度公路運輸網站公告，Tesla在8月獲批在印度生產或進口4款車型，Tesla目前在美國和中國有工廠生產汽車，至於德國的新工廠審批正在等待最終結果。

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