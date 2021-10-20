印度70歲婦經人工受孕 如願獲麟兒

印度一名70歲老婦近日透過人工受孕，誕下第一個兒子，成為全球其中一位分娩時年紀最大的母親。

英媒報道，老婦Jivunben Rabari與75歲的丈夫Maldhari居於古吉拉特邦(Gujarat state)一條小村落，兩人結婚45年，多年來一直膝下猶虛，十分渴望能生兒育女。主診醫生Naresh Bhanushali表示：「最初來求醫時，我們告訴他們這個年紀是無法生育的，但他們堅持，說家族中很多人也能(透過人工受孕)生產。結果，這是我見過其中一個最罕有的例子。」

Rabari抱著出生不久的兒子與丈夫一同見傳媒，難掩喜悅。她早前表示沒有身份證明文件來證實其歲數，僅對傳媒說自己今年70歲，透過人工受孕，喜獲麟兒。

報道指，另一名印度婦人Erramatti Mangayamma同樣透過人工受孕，於2019年9月以74歲高齡誕下一對雙胞胎女兒，其丈夫當年82歲。兩人結婚57年沒有子女，受到一名55歲鄰居的成功例子激發，Mangayamma決定一試人工受孕，結果生下孖女，她與丈夫當時自認是「世上最快樂的夫妻」。

美國生育醫學協會聲稱，在醫療技術協助下，只要有「正常的子宮」，任何年齡的婦女都能夠懷孕，即使沒有卵巢也可以。