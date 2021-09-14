厄瓜多爾監獄衝突逾百人死 據報涉刀槍及炸彈等武器

厄瓜多爾西部沿海城市瓜亞基爾一間監獄發生幫派衝突，爆發槍戰及發生爆炸，監獄部門證實已導致至少116人死亡，約50人受傷，據報更有6人被斬首。警方及軍方在事發後5小時重新取回控制權。

省長指，事件是由監獄內與國際販毒集團有關的Los Lobos和Los Choneros兩大黑幫發生爭執所引致，並在監獄內衝突，涉及槍、刀與炸彈等武器。總統拉索指，黑幫企圖將監獄變為他們權力鬥爭的戰場，宣布監獄系統進入緊急狀態。

事發後監獄外有裝甲車戒備，大批囚犯家屬等候消息。網上流傳相片，在其中兩個監倉內見到數十具屍體，監獄外有裝甲車、士兵、救護車與囚犯親屬等待消息。

當地近年爆發多宗監獄騷亂事件

厄瓜多爾監獄系統長期面臨囚犯過多和經費不足等問題，爆發多宗騷亂事件，今年2月和7月，當地有多座監獄爆發騷亂，至少79人死亡。美洲人權委員會多次譴責暴力行為，敦促厄瓜多爾當局全面調查監獄暴力事件，將肇事者繩之以法。