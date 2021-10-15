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去年七一未經批准集結　7名民主派人士認罪囚半年至1年
9 小時前
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七一遊行未經批准集結組織未經批准公眾遊行區域法院陳皓桓胡志偉朱凱廸梁國雄曾健成鄧世禮徐子見
去年七一未經批准集結　7名民主派人士認罪囚半年至1年
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社民連的曾健成在開庭前與成員拉起橫額抗議。(社民連Facebook圖片)

去年七一遊行，8名民主派人士分別被控煽惑他人參與未經批准集結等罪，當中7人承認控罪，今日(16日)區域法院作出判刑。其中徐子見、朱凱廸及鄧世禮被判囚半年，梁國雄則被判8個月，曾健成及胡志偉則被判入獄10個月，而陳皓桓就被判囚1年。

7名認罪的被名分別為前民陣召集人的陳皓桓、民主黨前主席胡志偉、立法會前議員朱凱廸、3名社民連成員梁國雄、曾健成及鄧世禮，以及東區前區議員徐子見。當中陳皓桓、曾健成、徐子見及胡志偉承認煽惑他人參與未經批准集結。而陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮承認舉行或組織未經批准公眾遊行。

其中徐子見、朱凱廸及鄧世禮被判囚半年，梁國雄則被判8個月，曾健成及胡志偉則被判入獄10個月，而陳皓桓就被判囚1年。另外徐子見、胡志偉、朱凱廸和鄧世禮參與未經批准集結罪，獲法庭存檔。

其中3名被告因為其他案件正在服刑，法官決定將本案的部分刑期分期執行，當中陳皓桓總刑期21個月、朱凱廸總刑期8個月、而梁國雄的總刑期為23個月。

社民連抗議指案件屬政治檢控

案情指民陣及徐子見去年申請舉行七一遊行，但警方以疫情為由，向有關人士發出反對通知書。陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉、陳榮泰在舉行上訴委員會前，呼籲公眾參與去年7月1日的遊行。在遊行當日有大批示威者於銅鑼灣集結，並出現暴力行為。

社民連成員，包括曾健成今早在區域法院開庭前進行抗議，手持橫額指案件屬政治檢控，要求釋放所有政治犯。

同案的另一名被告，東區前區議員陳榮泰不認罪，案件押後至明年6月開審。

法官指時夕《國安法》通過有暴力風險

法官游德康判刑指，涉及煽惑他人參與未經批准集結的被告是希望煽惑更多人參與，考慮到曾健成及胡志偉的社會地位，認為他們的說話具有影響力，能夠煽動他人。又指雖然社會情況已經穩定，但當時在《香港國安法》通過後，氣氛不穩，有發生暴力的風險，故判處即時監禁是唯一合適的刑期。

至於舉行或組織未經批准集結罪，游官認為陳皓桓屬領導角色，又指若非警察到場，集結時間會更長，游又指即使被告希望舉行和平非暴力集會，但他們知道2019年示威是有發生暴力的風險。游官表示，考慮到部分被告在案中角色較小，以及他們的健康情況和對社會的貢獻，故扣減部分的刑期。

社民連主席陳寶瑩就對判決感到失望，她指涉案的遊行規模較以往小，時間亦短，法官仍判處較重刑期，當中包括無案底的被告亦要面對數以月計的監禁。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/去年七一未經批准集結　7名民主派人士認罪囚半年至1年-288833
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