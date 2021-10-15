去年七一未經批准集結 7名民主派人士認罪囚半年至1年

去年七一遊行，8名民主派人士分別被控 煽惑他人參與未經批准集結等罪，當中7人承認控罪，今日(16日)區域法院作出判刑。其中 徐子見、朱凱廸及鄧世禮被判囚半年，梁國雄則被判8個月，曾健成及胡志偉則被判入獄10個月，而陳皓桓就被判囚1年。

7名認罪的被名分別為前民陣召集人的陳皓桓、民主黨前主席胡志偉、立法會前議員朱凱廸、3名社民連成員梁國雄、 曾健成及鄧世禮，以及東區前區議員徐子見。當中陳皓桓、曾健成、徐子見及胡志偉承認煽惑他人參與未經批准集結。而陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮承認舉行或組織未經批准公眾遊行。

其中徐子見、朱凱廸及鄧世禮被判囚半年，梁國雄則被判8個月，曾健成及胡志偉則被判入獄10個月，而陳皓桓就被判囚1年。另外 徐子見、胡志偉、朱凱廸和鄧世禮參與未經批准集結罪，獲法庭存檔。

其中3名被告因為其他案件正在服刑，法官決定將本案的部分刑期分期執行，當中陳皓桓總刑期21個月、朱凱廸總刑期8個月、而梁國雄的總刑期為23個月。

社民連抗議指 案件屬政治檢控

案情指民陣及徐子見去年申請舉行七一遊行，但警方以疫情為由，向有關人士發出反對通知書。陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉、陳榮泰在舉行上訴委員會前，呼籲公眾參與去年7月1日的遊行。在遊行當日有大批示威者於銅鑼灣集結，並出現暴力行為。

社民連成員，包括曾健成今早在區域法院開庭前進行抗議，手持橫額指案件屬政治檢控，要求釋放所有政治犯。

同案的另一名被告，東區前區議員陳榮泰不認罪，案件押後至明年6月開審。

法官指時夕《國安法》通過有暴力風險

法官游德康判刑指，涉及煽惑他人參與未經批准集結的被告是希望煽惑更多人參與，考慮到曾健成及胡志偉的社會地位，認為他們的說話具有影響力，能夠煽動他人。又指雖然社會情況已經穩定，但當時在《香港國安法》通過後，氣氛不穩，有發生暴力的風險，故判處即時監禁是唯一合適的刑期。

至於舉行或組織未經批准集結罪，游官認為陳皓桓屬領導角色，又指若非警察到場，集結時間會更長，游又指即使被告希望舉行和平非暴力集會，但他們知道2019年示威是有發生暴力的風險。游官表示，考慮到部分被告在案中角色較小，以及他們的健康情況和對社會的貢獻，故扣減部分的刑期。

社民連主席陳寶瑩就對判決感到失望，她指涉案的遊行規模較以往小，時間亦短，法官仍判處較重刑期，當中包括無案底的被告亦要面對數以月計的監禁。