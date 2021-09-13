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六四集結案｜何俊仁等12被告判囚4至10個月　3人獲緩刑
3 小時前
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六四晚會非法集結何俊仁陳皓桓尹兆堅張文光郭永健趙恩來麥海華梁國華六四集結案
六四集結案｜何俊仁等12被告判囚4至10個月　3人獲緩刑
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去年六四維園集結案，12名被告認罪，今日被判囚4至10個月，當中3人獲緩刑。(資料圖片)

去年六四維園集結案，26名民主派人士分別被控舉行、明知而參與及煽惑他人參與未經批准集結罪，其中支聯會副主席何俊仁、民陣陳皓桓、立法會前議員梁國雄及朱凱廸等12人早前區域法院承認控罪，今日被判囚4個月至10個月不等，當中3人獲准緩刑。

12名被告依次為何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來、麥海華、梁國華、何秀蘭、梁國雄、朱凱廸及楊森，全部承認參與未經批准集結；何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來和麥海華另承認煽惑他人參與未經批准集結。

12被告刑期

⚫ 何俊仁：10個月
⚫ 陳皓桓：10個月
⚫ 尹兆堅：10個月
⚫ 張文光：8個月，緩刑18個月
⚫ 郭永健：8個月
⚫ 趙恩來：8個月
⚫ 麥海華：8個月，緩刑18個月
⚫ 梁國華：4個月，緩刑12個月
⚫ 何秀蘭：6個月
⚫ 梁國雄：6個月
⚫ 朱凱廸：6個月
⚫ 楊　森：6個月

5被告與其他案件同期執行

至於何俊仁、陳皓桓、何秀蘭、梁國雄和楊森早前已因多宗反修例案件判囚， 基於整體量刑原則，法官裁定將與本案刑期同期執行。

⚫ 何俊仁：共囚18個月
⚫ 陳皓桓：共囚18個月
⚫ 何秀蘭：共囚14個月
⚫ 梁國雄：共囚22個月
⚫ 楊　森：共囚14個月

8人擬不認罪11月開審

其餘14名被告中，已離港的羅冠聰及張崑陽早前缺庭，法庭已發出拘捕令；黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴早前已認罪，被判囚4至10個月，而餘下的黎智英、梁耀忠、李卓人、蔡耀昌、梁錦威、鄒幸彤、胡志偉及何桂藍擬不認罪，案件將於11月1日開審，料審10天。

相關新聞：六四集結案｜岑敖暉袁嘉蔚申保釋等候上訴被拒

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/去年六四集會案　12被告判囚４至10個月-284906
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