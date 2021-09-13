六四集結案｜何俊仁等12被告判囚4至10個月 3人獲緩刑

去年六四維園集結案，26名民主派人士分別被控舉行、明知而參與及煽惑他人參與未經批准集結罪，其中支聯會副主席何俊仁、民陣陳皓桓、立法會前議員梁國雄及朱凱廸等12人早前區域法院承認控罪，今日被判囚4個月至10個月不等，當中3人獲准緩刑。

12名被告依次為何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來、麥海華、梁國華、何秀蘭、梁國雄、朱凱廸及楊森，全部承認參與未經批准集結；何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來和麥海華另承認煽惑他人參與未經批准集結。

12被告刑期

⚫ 何俊仁：10個月

⚫ 陳皓桓：10個月

⚫ 尹兆堅：10個月

⚫ 張文光：8個月，緩刑18個月

⚫ 郭永健：8個月

⚫ 趙恩來：8個月

⚫ 麥海華：8個月，緩刑18個月

⚫ 梁國華：4個月，緩刑12個月

⚫ 何秀蘭：6個月

⚫ 梁國雄：6個月

⚫ 朱凱廸：6個月

⚫ 楊 森：6個月

5被告與其他案件同期執行

至於何俊仁、陳皓桓、何秀蘭、梁國雄和楊森早前已因多宗反修例案件判囚， 基於整體量刑原則，法官裁定將與本案刑期同期執行。

⚫ 何俊仁：共囚18個月

⚫ 陳皓桓：共囚18個月

⚫ 何秀蘭：共囚14個月

⚫ 梁國雄：共囚22個月

⚫ 楊 森：共囚14個月

8人擬不認罪11月開審

其餘14名被告中，已離港的羅冠聰及張崑陽早前缺庭，法庭已發出拘捕令；黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴早前已認罪，被判囚4至10個月，而餘下的黎智英、梁耀忠、李卓人、蔡耀昌、梁錦威、鄒幸彤、胡志偉及何桂藍擬不認罪，案件將於11月1日開審，料審10天。