去年處理11宗涉廉署投訴 調查主任數錯錢誤將5毫當5元

廉政公署事宜投訴委員會今日向立法會提交2020年年報，顯示去年審議11宗有關廉署或相關職員的投訴，涉21項指控，發現3宗投訴、3項指控屬實，涉及4名廉署人員，結果向1人作書面警告、向2人作口頭警告及向1人作訓示。其中一宗指控屬實的個案，有兩名廉署調查主任在檢取證物時，誤將七張人民幣5毫鈔票當成人民幣5元鈔票，並記錄錯誤金額，廉署最終向二人作口頭警告。

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涉事投訴人為一宗貪污案件的涉案人士，被一名調查主任C和一名助理調查主任D拘捕，而在搜查投訴人的主所和辦公室期間，主任C負責監督主任D盤點被檢走的人民幣鈔票，並在證物袋及證物表記錄相關總值金額。

裁定監管不力及疏忽處理證物

投訴人後來被裁定無罪，在領回證物時，發現人民幣鈔票的金額，與廉署記錄的金額不同，遂作出投訴。經委員會調查後，發現主任D誤把七張人民幣5毫鈔票當成人民幣5元鈔票，並於紀錄上寫下錯誤金額，而主任C則未有發現錯誤，委員會最終裁定主任C對下屬監管不力，以及主任D疏忽處理或記錄檢取證物，分別向二人作出口頭警告。

委員會去年接獲12宗投訴，涉26項指控，其中11宗、21項指控受理並獲調查，當中57%涉及廉署人員疏忽職守、27%涉及行為不當、8%關乎濫用權力，其餘8%則是關於廉署的工作程序有不足之處。