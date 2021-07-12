去年貼刀具照揚言「掃場」趕絕非法賭博 元朗區議員何惠彬涉企圖刑恐被捕

元朗區議員何惠彬去年3月於FB專頁發文，斥區內長者非法聚賭情況嚴重，並貼出一把刀的圖片，聲稱會「掃場」趕絕街頭非法賭博。事隔近1年半，警方今早以涉嫌企圖刑事恐嚇拘捕何惠彬，並撿走兩部電腦及一把與上傳圖片相似的刀具。案件將於下周四(22日)在屯門法院提堂。何惠彬下午透過FB專頁稱已辭去區議員職務。

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元朗警區(刑事)總督察歐陽德稱，去年3月22日已接獲匿名報案，稱有人在網上發布令人憂慮的内容；而事隔近1年半才作出拘捕行動，歐陽德解釋，雖然案情簡單但調查複雜，警方需要兩度向律政司徵詢意見，認為法律上若言行令正常人擔心受威脅，即屬遭刑事恐嚇，毋須證明其意圖及有落實行為，故於今日作出拘捕行動。

何惠彬去年3月21日於其facebook專頁發文，稱天耀邨內有長者聚賭，並對其他街坊造成滋擾，揚言將於兩日後下午1時前往「掃場」，並稱「未諗好帶乜，棍棒刀鋸我都有」，以及上載一把刀的圖片。