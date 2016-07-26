去政府街市 入醫院 今起強制「安心出行」

政府進一步強制使用「安心出行」，市民今起到政府大樓、辦公處所或部分公營機構大樓，即食環署街市、火葬場、圖書館、公立醫院、法院大樓及郵政局等，除指定人士獲豁免外，進入前必須用「安心出行」掃描場地二維碼(見表)。其中，65歲或以上人士去街市買餸，即使獲豁免用「安心出行」，但仍要填寫訪客資料記錄表，當中更包括要填寫身份證首4字及電話號碼等個人資料，令人擔心執行時出現混亂或個人資料外洩等問題。公務員事務局長聶德權昨稱有關安排屬必要，但初期會較寬容處理，以教育及勸喻為主。

對於進入食環署轄下街市前需掃「安心出行」，不少販商都認為會影響生意，而部分沒有智能電話的市民則指措施擾民，亦擔心填表造成混亂。食環署職工權益工會亦坦言，街市只有數名署方督導人員在場，但管理則由沒有執法權的外判工負責，預期前線人員遇上不合作市民時，執行上會有困難。另外，深水埗鴨寮街和旺角先達中心等電話專賣店，近日多了市民查詢平價電話，希望多購一部作「安心出行」專用，或給予家中長者使用。

聶德權昨重申，政府有必要加強追蹤能力，特別是食環署街市和熟食市場等高風險處所。他形容，街市不只人流多，購物時亦有很多接觸，因此更加要確保有事時能找到相關接觸者。他又提到無家者等沒有智能電話人士，認為他們除留下姓名和身份證號碼外，還要留下協助機構或社工的電話。社聯行政總裁蔡海偉就期望，前線人員應有同理心，執行措施時盡量寬鬆，又促請政府研究為無家者提供平價或贈送二手智能電話。

疫情方面，昨增一宗從英國輸入的變種病毒個案，另有一名18歲男子上月24日赴新加坡後，在當地檢測呈陽性，其在港所住的慈雲山慈正邨正德樓需要全幢強制檢測。

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