去美元化｜中俄飛機往返油費改用人民幣盧布結算

往返中國及俄羅斯的飛機加油費，將改用盧布和人民幣結算，不再使用美元。

《今日俄羅斯》(RT)網站9月5日報道，俄羅斯天然氣巨頭Gazprom Neft的行政總裁Alexander Dyukov在俄羅斯東部經濟論壇期間表示，往返中俄的飛機加油費用，計劃由本月開始用盧布和人民幣結算，不再繼續使用美元，預料到今年年底，幾乎就可以將中國所有航空燃油的支付都轉換成人民幣。他補充，在俄羅斯機場為中國航班加油的結算貨幣也將被兑換成盧布。

中俄「去美元化」進程加快

報道指，中俄結算支付體系「去美元化」進程加快，Gazprom Neft與中國國有航空燃料運營商達成了這項協議。早前，雙方就不再使用美元付款進行了漫長的談判。這是中俄航空燃油業務首次將支付方式改為本幣。Alexander Dyukov說，以人民幣和盧布進行的實驗性結算顯示出了額外的經濟效應。

Gazprom Neft目前在中國34個機場營運加油業務，公司和中國運營商更計劃到2025年，將中俄的飛機加油總量提升至約25萬噸。

報道引述社科院數據指，2015年，中俄貿易結算近90%使用美元，2020年第一季度跌至46%的新低，同時，兩國本幣結算份額佔總結算額的24%，創下歷史新高，人民幣結算佔比升至17%，歐元佔比升至30%，盧布結算佔比為7%。