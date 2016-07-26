又熱又焗「燦都」下沉氣流影響 未來數天空氣污染續高水平

香港近日天氣焗熱，令人感到「呼吸困難」，原因受熱帶氣旋燦都的下沉氣流影響，環保署指自上周六(11日)起持續錄得比正常為高的空氣污染水平，昨午本港15個「一般監測站」和3個「路邊監測站」空氣質素健康指數健康風險全部一度錄得「甚高」水平。天文台預計未來數天風勢仍微弱，環保署指在風勢增強前，空氣污染仍維持較高水平。



不少市民趁昨日假期天氣放晴，選擇到郊外放放風，但因天氣翳熱不適，其中一名36歲女子昨早約11時，到西貢郊遊由龍蝦灣步行往綠蛋島期間疑中暑，同行友人見狀協助報警，政府飛行服務隊直升機到場將女子送院治理。天文台指，高空反氣旋為華南帶來普遍晴朗的天氣，本港多區氣溫昨上升至攝氏34度或以上，其中市區氣溫為34.5度，新界再高一、兩度，當中上水、元朗和跑馬地等高逾36度。預計廣東沿岸未來數天風勢仍微弱，天氣炎熱，最低氣溫亦高約28度。



待風勢增強才改善

環保署指，受熱帶氣旋燦都的下沉氣流影響，本港昨天氣酷熱，和緩西風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流，同時不利空氣污染物擴散。日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。環保署預料在風勢增強前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。環保署指當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。