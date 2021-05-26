反噬｜獅子群起發難 馬戲團馴獸變困獸鬥(有片)

俄羅斯薩拉托夫(Saratov)一個馬戲團的表演場地經過4年翻新後近日重開，很多市民對馬戲團重新演出期待已久，不少人一家大小入場觀看，豈料馴獸環節卻上演一場活生生的困獸鬥，把觀眾嚇得雞飛狗走！

從觀眾拍到的片段可見，幾隻獅子在籠裡發難亂竄，兩名馴獸師被圍，狀甚慌張，不停向獅子揮動手上的長棒，試圖「馴服」牠們，其中一人更狼狽得試著拿道具櫈抵擋。但獅子似乎不怕馴獸師，猛向兩人怒吼、又跟同伴打作一團，也有獅子在籠邊乖乖坐著觀戰，十分反智！最後，獅子們被逐一驅趕，從出口離開。

演出腰斬

英國《每日郵報》周日報道，現場約有500名觀眾，有人受驚，有人嚇得急步離開，主辦單位宣布因突發事故，將表演腰斬。

本來威風凜凜的馴獸師這樣洋相盡出，諷刺是，馬戲團的首席馴獸師Vladislav Goncharov演出前才對維護動物權益的訴求嗤之以鼻，稱雖然很多國家已禁止動物現場表演，但「我們俄羅斯馬戲團仍然生存，也會繼續生存。孩子們來看馬戲，主要是愛看動物和小丑……我們會支持，將(馬戲表演)發揚光大」。

動物表演被批野蠻

有附近居民不滿馬戲團長期傳出獅吼聲，造成滋擾，地方組織領袖Sergei Borisov直指「這裡不是非洲」，馬戲團把雄獅關在室外，母獅就關在樓房裡，「這樣虐待動物到何時才會禁止？真是野蠻行為」。動物權益組織成員Irina Novozhilova批評馬戲團不人道，以殘酷手法訓練動物，當局應禁止馬戲團動物表演。