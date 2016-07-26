反壟斷 失「周杰倫優勢」 騰訊再無獨家音樂版權

騰訊控股(700)與騰訊音樂娛樂集團(前身為「中國音樂集團」)前晚發聲明，稱已解除及放棄所有獨家音樂版權，並指這是嚴格按照國家市場監管總局相關反壟斷處罰而行。由於騰訊一直持有周杰倫歌曲獨家版權，輿論關注騰訊再無「周董優勢」，並認為「網易雲音樂」將成得利者之一。網易行政總裁丁磊表示，已準備充足資金及最大誠意，與上游版權方展開合作。



騰訊音樂娛樂集團旗下有5項產品和服務，分別是「QQ音樂」、「酷狗音樂」、「酷我音樂」、「全民K歌」及「愛聽桌樂」，中央曲庫擁有超過3,000萬首獲授權歌曲。國家市場監管總局今年1月收到關於騰訊音樂涉嫌違法實施「經營者集中行為」後立案調查，至7月24日裁定，騰訊2016年7月收購競爭對手中國音樂集團61.64%股權後，曲庫內的獨家音樂比例超過80%，達到「排除、限制競爭」效果，對騰訊處以50萬元人民幣罰款及30天內解除獨家音樂版權等懲罰。



網易丁磊：冀無人陽奉陰違

騰訊在前晚的聲明中表示，已於上月23日向所有上游版權方解除獨家音樂版權協議或發送放棄獨家音樂版權書，對方可自行向其他經營者授權。

丁磊隨即在財務報告電話會議上回應事件，稱「非常期待這是一個真心實意的、不含任何陽奉陰違的決定」，又指網易雲音樂已準備好與上游版權方展開公平、開放的合作。

騰訊音樂高層則在上月中的財務報告電話會議中提到，放棄獨家版權對訂閱量影響不大，且有助降低內容成本，但承認對營運有一定影響。不少網民就呼籲網易雲音樂盡快購買周杰倫歌曲版權，但也有網民認為，「騰訊放棄是一回事，網易買不買是一回事，網易買不買得起又是另外一回事了」、「版權還在唱片公司，賣不賣給你還是另說」。



業界料音樂平台有新氣象

此外，新浪網引述音樂版權服務公司「火花音悅」行政總裁陳鑫表示，推倒獨家、重新接受市場化的洗禮，肯定是好事，為新興公司帶來競爭機會。他又認為，未來音樂播放平台靠資源和服務競爭，「那麼將有更多新的內容、玩法推向市場，比如培養獨立音樂人、Live演唱會、數字周邊等」。