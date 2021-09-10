反對派市長上任中止橫濱賭場計劃

日本在2019年通過IR實施法案，通過在日本3處設立綜合度假村及休憩設施，當中包括在內設立賭場。在橫濱、大阪、長崎、北海道等地都開展有關計劃，但是經歷新冠疫情後，多個計劃出現變數。其中在橫濱設立的提案，在反對派市民山中竹春上任後，今日(10日)宣布被撤回。

在早前贏得了橫濱市長選舉的山中竹春，今日在出席市議會會議時發表演說：「為回應市民的聲音，包括賭場在內的綜合度假村項目邀請宣布撤回。」而相關的推進辦公室亦將會於10月1日停止工作。這是對於日本冀透過有關綜合度假村去振興經濟計劃的一大打擊。

日本賭場計劃受打擊

另外，早前因為收授來自中國企業資金而被控受賄的前內閣IR擔當副相秋元司，在日前被東京地方法院判囚4年。日本傳媒指，有關綜合度假村事業受到今次受賄事件以及新冠疫情影響外資參與，連同橫濱宣布撤回計劃，令整個計劃迎來更大的阻力。

而目前大阪及長崎的綜合度假村計劃仍在持續，而早前長崎亦已決定由與奧地利合作的財團負責，拒絕了另外兩間被指與香港及中國資金有關企業的申請。