反應熱烈 電子消費券5日426萬人登記 政府提醒只用4特定號碼發短訊

政府派發5,000元電子消費券接受登記過了5天，截至昨午6時，當局收到逾426萬電子登記，書面登記表格則有2,524份。已登記市民亦陸續收到正式確認信息，信息上有顯示登記人選用的電子支付平台。政府提醒，政府及承辦商會按不同情況向登記人發出與消費券的短訊，但均以4個特定號碼(見表)發出，亦不會提供任何網站連結，市民要提防釣魚電郵及網上騙局，若收到附有網站連結的可疑短訊，切勿點擊連結。



政府昨公布電子消費券計劃已收到426.6萬個申請。至於去年推出的1萬元現金發放計劃，截至周三(7日)下午5時，當局收到登記總數近713萬個申請，發放款項總數估計近650萬個，由此推算，可能仍有不少市民，尚未登記今次的電子消費券計劃。



如果透過回答去年領取1萬元資料作身份認證申請今年消費券，可直接到「消費券計劃」網站按指示回答問題作電子登記，當局亦按市民意見，延長作答時限至45分鐘及簡化「我不是機械人」九宮格驗證。網站亦供市民上載身份證副本登記。而早前大塞車的「智方便」登記方式，當局周一(5日)調整相關安排，只可透過手機應用程式進入登記系統，確保市民「排啱隊」，本報昨傍晚實試，已經毋須輪候。



已登記市民陸續收到當局發出的確認短訊。政府提醒，政府及承辦商亦會向登記人發出資料不齊全、成功發放消費券等相關短訊通知，亦包括「在港居住」抽查短訊，相關市民須在3個工作天內聯絡計劃承辦商德勤．關黃陳方會計師行，遞交相關文件。當局強調只會以4個特定號碼(見表)發出短訊，亦不會提供任何網站連結，呼籲市民留神，若收到附有網站連結的可疑短訊，切勿點擊連結。



8．20電腦節入場抽現金券雙重著數

在本月17日前完成電子登記的市民，8月1日會收到第一期2,000元電子消費券，對電子電腦迷而言，8月20至23日舉辦的電腦通訊節或是目標「血拼戰場」，主辦方香港電腦商會表示，門票定價35元，可以消費券支付，而門票包括面值10至500元「幸運卡」，可作「雙重消費券」在場內消費。更多場內優惠將於下月公布。