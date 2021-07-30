反起底法｜無手令搜查電子器材須撰報告 曾國衞相信已作平衡

政府就「起底」行為修例，早前已於立法會通過首讀，相關委員會今日舉行首次會議，工聯會麥美娟及新民黨容海恩獲選為正副主席。修例賦予私隱專員執法權，包括可在無手令下搜查電子器材，政制及內地事務局長曾國衞於會上表示，在完成搜查後，調查人員需要在可行情況下，盡快撰寫報告予被搜查者檢視，認為有關安排已作出適合平衡。

私隱專員：只會「望一望」電子器材

曾國衞表示，在搜查電子器材的過程中，調查人員只可查閱相關訊息，並非所有內容，但沒有講明如何界定「相關訊息」。私隱專員鍾麗玲補充，執法人員只會「望一望」有關電子器材，強調不會「竊聽」；至於入屋搜查則必須有法庭手令。

發布照片同屬起底

有議員關注修例會否涵蓋肖像，曾國衞回應指，若照片外貌足以令人認出事主，也屬於個人資料，同受條例規管，強調在未經當事人同意下披露相片，並造成指明傷害，均包含於「起底」範圍，同屬犯法，而轉載起底內容同墮法網。

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