反起底法｜私隱署擬設刑事調查檢控組 聘退休執法人員

政府就「起底」行為修例，賦予私隱專員刑事調查及檢控的權力，並可發出「停止披露通知」，要求移除起底內容。條例早前於立法會通過首讀，料最快下月將三讀通過。私隱專員鍾麗玲接受傳媒訪問時透露，公署擬內部成立「刑事調查及檢控組」專責處理起底罪行，由內部人手調配，有需要時會增聘人手，包括退休執法人員，而日後採取拘捕行動或與警方聯合行動。

鍾麗玲表示，公署計劃申請增撥資源設立「刑事調查及檢控組」，人數未定，並預計部分人員會由內部調配，有需要時會招聘具刑事調查及檢控經驗的人士，包括退休執法人員。她指，現時已加強內部培訓，並已安排人員下月到警察訓練學院受訓一周，學習刑事調查及蒐證，而法律組員工則會參與律政司的刑事檢控培訓課程。

心理傷害門檻高

修例擬設兩級制罰則，未經資料當事人同意而披露其個人資料，只要有意圖或罔顧是否導致該當事人及其家人受「指明傷害」，私隱專員可提出檢控，經簡易程序審訊，一經定罪可判罰款10萬元及監禁2年；若確實導致資料當事人及其家人受到「指明傷害」，經公訴程序定罪，可罰款100萬元及監禁5年。而「指明傷害」涉及四種罪行元素，包括起底對該人的滋擾、騷擾、纏擾、威脅或恐嚇；對該人的身體傷害或心理傷害；導致該人合理地擔心其安全或福祉的傷害；或該人的財產受損。

至於何謂「有意圖」及「罔顧」，鍾麗玲指，呼籲他人騷擾某人便屬於有意圖；而罔顧亦包含轉載訊息，舉例說有訊息指「用麻包袋接放學」，若市民明知該訊息具威脅意思，但仍轉載，則已屬於較輕的第一級罪行。而就「心理傷害」，鍾麗玲指，現行條例亦有相同犯罪元素，而按過去經驗，其門檻相當高，控方須援引心理學家或精神科醫生報告。



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