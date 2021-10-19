反駁記協 監警會否認對警方監察形同虛設

記協早前就反修例事件期間27宗涉及個別警員對新聞工作者過度使用暴力行為的投訴個案，僅1宗轉交監警會，質疑有關監察形同虛設。監警會指有關說法完全錯誤。

對於記協聲稱監警會不能推翻投訴警察課調查結果 、對警方的監察形同虛設，以及無法有效履行職責的說法完全錯誤，監警會指，監警會具備多項權力，包括要求與個案相關人士會面、提出質詢、要求投訴警察課澄清和提供更多資料，甚至進一步調查。

監警會：投訴人無聯絡投訴警察課

監警會又指，記協聲稱「所有個案資料全由當事人具名提供」，惟記協寄予監警會的信中並無提供任何投訴人的姓名或聯絡方法。在27宗投訴個案中只有9 宗個案提供影片或相片以供調查，其餘個案只有文字陳述投訴內容。嚴重投訴個案委員會在審核有關個案的調查結果期間，多次要求投訴警察課再聯絡記協，尋求投訴人協助，提供投訴內容細節。27宗投訴個案中只有一名投訴人主動接觸投訴警察課，其餘的26宗，投訴警察課曾經30多次與記協聯絡，敦促投訴人提供聯絡方法和盡快協助調查，但投訴人沒有聯絡投訴警察課，個案最終分類為「無法追查」。

監警會：投訴人有義務和責任配合投訴警察課調查

記協聲明提到，所有個案資料由當事人具名提供，並附以照片及影像記錄，大部分當事人亦願意將資料呈交監警會，但投訴警察課是警隊架構內的部門，質疑有「自己人查自己人」之嫌，現存投訴機制亦未能給予當事人信心。監警會指，主席及秘書長多次重申，投訴是極為嚴肅的事，投訴人在運用投訴權利時，亦有義務和責任配合投訴警察課的調查，並再三呼籲投訴人 盡快親自提供詳細資料，以及直接聯絡方法，惟最終不獲記協或投訴人配合，監警會對此深表遺憾。

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