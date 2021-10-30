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古洞北粉嶺北可提供逾7萬單位　黃偉綸指首階段最快後年入伙
7 小時前
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黃偉綸北部都會區古洞北粉嶺北移山公營房屋私樓
古洞北粉嶺北可提供逾7萬單位　黃偉綸指首階段最快後年入伙
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黃偉綸(右)視察古洞北新發展區兩個大型配水庫的工程進度。

發展局長黃偉綸昨發表網誌，提及「北部都會區」中古洞北及粉嶺北新發展區的進度，身為首個進入施工階段的項目分為第一與餘下階段，全面落成後可提供71,800個單位，七成為公營房屋；土木工程拓展署正為首階段平整土地，料明年可陸續交地予房署及房協建屋，首階段發展可提供21,000個單位，當中約18,000個為公營房屋單位，可容納新增人口約53,000人。當局估算首批私營房屋及公營房屋住戶，分別可於2023及2026年入伙，預計2026年完成整個項目。

當局正於「大石磨山」進行移山工程，為古洞北新發展區建造食水及沖廁水兩個配水庫，料今年第四季尾完成前者的挖掘工程後開始興建，建成後容量為27,500立方米，相等於11個標準泳池，後者的結構工程亦將近完成，建成後容量為11,500立方米，相等於5個標準池。

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政府擬研究私樓限呎　黃偉綸：面積需取得平衡

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/古洞北粉嶺北可提供逾7萬單位　黃偉綸指首階段最快後年入伙-290910
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