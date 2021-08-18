另類人獸戀｜隔住玻璃錫錫 比利時女子與黑猩猩「談戀愛」遭動物園禁足

柏拉圖式人獸戀？！比利時女子蒂默曼斯(Adie Timmermans)與安特衛普動物園(Antwerp Zoo) 38歲的雄性黑猩猩Chita疑似談戀愛，她過去4年每逢周末都去探望Chita，雙方會隔著玻璃圍板咀對咀錫錫，又會互相揮手表達親暱，但園方近日對蒂默曼斯下達禁足令，不准她再探望Chita，指這段非一般的友誼，已對Chita的社交發展造成負面影響。

直認「交往中」

蒂默曼斯傷心欲絕，她對當地傳媒哭訴，不能再見面，她與Chita都會很難過，「我愛這隻動物，牠也愛我……我沒做過其他事情，為何他們(園方)要把牠帶走？我只會說，我們正在交往。」媒體引述動物園負責人指，蒂默曼斯這樣頻密探望，會妨礙Chita與同類發展良好的社交關係，牠必須與同類好好相處。

園方解釋

園方表示：「動物如果太專注在人類身上，會失掉同類的尊重。我們希望Chita盡可能是隻黑猩猩。動物園探訪時間以外，牠每日有15小時與同類一起生活。我們希望給牠機會，讓牠盡可能開開心心。」園方指，若Chita長期忙著與遊客互動，牠便會被同類孤立，同類不會視牠為一分子。報道指，園方已向蒂默曼斯發信，警告她不要再探望Chita。

黑猩猩身世

Chita這樣「黐」人有其原因，牠原本是一戶人家的寵物，自小由人類養大，但其後體形愈長愈大，主人無法「駕馭」，便將牠捐給動物園。園方指，Chita與同伴相處不來，曾幾次打鬥，其中2008年那次牠背部受傷。

園方表示，蒂默曼斯若再探望Chita，便會被列為不受歡迎人物，但蒂默曼斯不明白自己做錯了甚麼。她說：「Chita已經38歲，年幼時已經習慣跟人類一起生活，黑猩猩壽命平均為40歲左右，所以以牠這個年紀，已無法改變既有的行為。」

蒂默曼斯本身也愛護動物，這次被禁探望Chita，她批評動物園對她不公，質疑「為何其他遊客可以跟牠接觸，我不可以？」