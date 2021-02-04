另類雷霆傘兵｜俄羅斯軍犬高空跳傘 淡定著地迅速執行任務(有片)

俄羅斯軍隊正測試軍犬跳傘裝備以及犬隻從高空降落地面的反應等，為未來快速派遣軍犬到戰地以及飛機或直升機無法著陸地點的任務做準備。

國防部轄下電視頻道Zvezda報道，至今連串測試顯示，軍犬跳傘的高度最高可達13,000尺。軍方在初期測試中發現，軍犬從數千米高空也會觀察地面情況，試著用爪接觸地面，報道指，「之前一般相信，狗隻看不到這麼遠的東西」。

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普京重視

裝備由Technodinamika Group(TG)研發，可讓跳傘員與重達100磅的軍犬，甚至跳傘員、領犬員與軍犬一起空降到戰地。測試已進入最後階段，預計本年底完成所有測試，若一切順利，國防部明年將開始生產軍犬跳傘裝備。報道指，總統普京早前到TG廠房視察並了解裝備設計和製作等。

多年來，經過訓練的工作犬會參與軍事或救援行動，TG指，這是俄羅斯首次有軍犬跳傘的部署，初部測試理想，軍犬降落地面後反應正常，可以準備執行指定任務。

領犬員負責安撫

軍犬跳傘前要做足準備，跳傘員Andrey Toporkov表示：「我們已跳了8次，最重要的是把牠們送上飛機，牠們可以忍受機程，甚至會從窗口觀看雲層。機艙門一打開，就會很猛風、聲浪很大，這時要多謝領犬員，他們讓軍犬鎮定下來，因此讓領犬員參與，軍犬跳傘就沒問題。」

Toporkov指，若軍犬單獨與陌生跳傘員跳傘，便會難度高一些，事前要與牠們混熟，相處一陣子、給牠們餵食，取得牠們信任，「跳傘時，你自己也不要害怕，因狗隻會感應到」。

TG正研究能否讓軍犬從26,000尺高空跳傘，但這個高度，因空氣稀薄，軍犬需配戴特別設計的氧氣罩。