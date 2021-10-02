可翻譯7種語言 北韓研成AI翻譯系統「逼近專家水平」

可翻譯7種語言 北韓研成AI翻譯系統「媲美專家水平」

北韓外宣媒體《今日朝鮮》周日報道，當地金日成綜合大學信息科學部人工智能技術研究所，成功研發出名為「龍馬」(Ryongma)的人工智能翻譯系統，可翻譯7種外語，包括英語、中語、日語、俄語、德語、法語及西班牙語，翻譯速度是之前研發的3倍，其中英、中、日語的翻譯準繩度更「媲美專家水平」。

體現金正恩「科技火車頭」思想

報道指，系統由二十多至三十多歲的多位信息技術專家研發，體現了領袖金正恩「以科技為火車頭」的指導思想。除了「龍馬」系統，團隊亦升級了名為「龍南山」(Ryongnamsan)的語音識別系統，大幅提高其識別朝鮮語的準確率，並把原本局限於社會科學的應用範圍，擴展至自然科學。據報北韓正積極開拓新科技，除AI外，亦研發虛擬實境(VR)及增擴實境(AR)技術，並應用在小學教育及其他範疇上。

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