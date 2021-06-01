台中7歲男童練柔道被教練重摔 留醫70天不治

台中一名7歲男童今年4月21日在柔道班訓練時被教練重摔，當場昏迷後送院，留醫70天直至昨晚9時許逝世，醫院指男童近日血壓、心跳持續下降，昨晚經父母同意拔喉，離世前家人一直陪伴在旁，父母不斷哭泣。

網上有影片顯示，該名姓黃的男童，在一間道館上柔道課時，在90分鐘內被教練及學長輪流重摔27次，其間曾感到不適，不斷求饒，但教練並無理會，二人依然沒有停手，最終男童因頭部受重創送院，接受開腦手術後一直在深切治療部留醫房。

男童求生意志強烈

男童送院後出現嘔吐、腦震盪、顱內出血等情況，醫生及後宣告他腦死亡，家屬一度想放棄治療。不過拔喉後，男童仍有呼吸心跳，求生意志強烈，醫生建議家屬不要放棄治療，直至昨晚9時許男童終告不治。據了解，黃姓男童喜歡體育，曾在田徑比賽中獲得過第3名，今年4月說服家人讓他學習柔道，但兩周後就發生此悲劇。

台中地檢署提出公訴

台中地方檢察署本月初，以涉事柔道教練觸犯刑法等法例與權益保障法等法例，向對方提出公訴，檢控人員指因應男童不治，會要求法院以傷害致死罪審理案件。