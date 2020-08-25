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台北台中34餐廳摘星 頤宮四度成唯一米芝蓮三星
35 分前
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台北台中34餐廳摘星 頤宮四度成唯一米芝蓮三星
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未去得旅行都要留意定人家的米芝蓮星級美食！《台北台中米芝蓮指南2021》星級餐廳名單昨日出爐，今年共有34間餐廳摘星，台北佔29家、台中5家。由港人主廚坐鎮的餐廳繼續大放異彩，其中台北君品酒店中菜廳「頤宮」連續第4年成為全台唯一米芝蓮三星餐廳，台北文華東方酒店中菜廳「雅閣」亦四度榮獲米芝蓮一星。

今年台中台北米芝蓮有1家三星餐廳、8家二星餐廳(台北7、台中1)及25家一星餐廳(台北21、台中4)，其中穩坐唯一三星寶座的「頤宮」，由來自香港的陳偉強與澳門的陳泰榮擔任行政主廚，兩人在四度摘三星後表示是「團隊的功勞」，對於自我評價，陳偉強稱「用心就好」，陳泰榮亦表示「做我的本分」。

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一星雅閣即推米芝蓮套餐
曾連續3年助「雅閣」摘星的前主廚謝文亦是香港人，但去年11月滿約後已跳槽。香港半島酒店嘉麟樓前副主廚張國邦，今年4月出任雅閣新主廚，而雅閣四度摘一星後，馬上推出每位8,800元新台幣(約2,450港元)起的米芝蓮尊享套餐，菜式包括張國邦的拿手菜雅閣叉燒皇及黃湯白玉星斑柳等。

唯一「升星」(一星升二星)且連續第4年摘星的，是香港也有分店的法式餐廳「侯布雄」(L’ATELIER de Joël Robuchon)。2019年加入台北分店的法籍主廚Florence Dalia，是集團在亞洲地區的首位女主廚，也是台灣首位米芝蓮二星餐廳女主廚，其菜式除了延續集團經典外，還在口味上增添細膩。

全台唯一一家頂級天婦羅料理店「牡丹 天ぷら」，去年首獲米芝蓮餐盤推薦，今年躋身一星行列。牡丹2018年開業，廚師曾赴日本一星餐廳「長谷川」向主廚長谷川忠彥學藝3個月，每日嚴選日本豐州及世界各地海港的新鮮食材，製作無菜單料理，食客要提前3個月預訂，且須穿著正式服裝。

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烤鴨是頤宮的招牌菜。(君品酒店FB)
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雅閣推出米芝蓮套餐。(台北文華東方FB)
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牡丹的天婦羅相當精緻。(牡丹網站)
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黑棗蜜汁排骨是新晉一星台菜館「米香」的招牌菜之一。(台北美福大飯店FB)

明年加入台南高雄餐廳
米芝蓮同時首度在台頒發「米芝蓮指南服務大獎」及「米芝蓮綠星獎」，以表揚優秀餐廳服務員及獎勵遵循「永續」觀念的餐廳，獲獎的分別是頤宮餐廳經理歐宛臻，以及「山海樓」和「陽明春天(士林)」。「米芝蓮年輕主廚大獎」則由台中歐陸餐廳「澀」主廚林佾華獲得，而「澀」今年由米芝蓮餐盤推薦升級至一星。米芝蓮還宣布，明年起將台北台中米芝蓮評鑑範圍擴大到台南和高雄，盼在疫情中鼓舞餐飲業和美食愛好者盡情探索「舌尖上的美好」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/台北台中34餐廳摘星-頤宮四度成唯一米芝蓮三星-281979
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