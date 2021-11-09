台大機械系Soc Tee引共鳴 聞氫哥留言「奉勸開放全台訂購」

區區一件大學Soc Tee未有實物竟然已引得台灣知名插畫家「聞氫哥」留言，奉勸開放全台訂購？台灣大學機械系系學會周一公布系服設計投票結果，「笑著流淚火柴人」圖案以52.4%得票率勝出。這個圖案雖然極度簡單，卻生動描繪出機械系同學甚至許多學生、上班族的心酸，引起無數網民共鳴。

網民紛紛留言讚嘆，「那滴眼淚根本是精髓所在了吧」、「宅宅的眼淚，根本畫龍點睛」、「如此前衛簡明的手法，告訴我們人生並不完美，有時甚至有頭無尾，只能留下一滴淚明志」、「這麼高的意境，當今世上恐怕只有神鳥鳳凰圖可堪比擬」。

博客來留言問上架

還有不少非該學系的網民「敲碗」要求購買，又要求出「民間版」、「嬰兒版」。連聞氫哥都來「威脅」稱「奉勸貴系所開放全台訂購，不然我跟你沒完」，網購平台「博客來」也留言「請問有機會洽談博客來上架嗎？」

將有網購 海外都買得

台大機械系系學會對於坊間反應熱烈，昨表示實屬意料之外，又順應「民意」，稱將與系友基金會合作，將Soc Tee上架網購平台，並提供海外配送，任何人都可以購買。大家有興趣就要密切留意Facebook專頁「台大機械系系學會」消息喇！

至於設計者創作理念，台大機械系系學會表示，「作者本身不願意對創作理念多做說明」。有網民就建設台大機械系系學會盡快為圖案申請版權，以免被盜圖仿冒。