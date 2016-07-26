台山核電站惰性氣體積聚 法國電力公司：非堆芯熔毀

距港130公里的廣東台山核電站懷疑洩漏放射性物質，擁有台山核電站三成股權的法國國營「法國電力公司」(EDF)周一回應稱，是一號反應堆主迴路中惰性氣體氪和氙濃度增加，相信是因為一些燃料棒外殼出問題，強調並非發生「堆芯熔毀事故」，而且惰性氣體濃度仍處於中國官方容許範圍內，停運反應堆一說言之尚早。EDF又指，惰性氣體積聚是反應堆操作過程中已知現象，廠方已在許可限度內排放部分氣體，而EDF已要求與中方合營商中國廣核集團召開特別董事會議，檢閱所有相關數據。

惰性氣體即在常溫下不會發生化學反應的氣體，包括氦、氖、氬、氪、氙、氡和<气奧>(Og)，其中氪和氙具放射性。中國外交部發言人趙立堅今日強調，台山核電站周邊輻射監測未見異常，安全有保障。香港保安局則指，從國家核安全局得知，台山核電站目前安全，確定並無任何放射性洩漏。澳門警察總局亦引述廣東省核應急辦稱，台山核電站及周邊環境監測數據正常。

專家指按標準程序處理不影響環境

英國廣播公司(BBC)引述香港核學會主席陸炳林博士估計，可能是機組內有燃料組件滲漏，令迴路內惰性氣體增加。報道又引述香港能源策略顧問公司The Lantau Group經理余德偉(David Fishman)指，全球核能行業常見做法，是透過監測迴路內氙水平有否偏高，來得知燃料棒有否滲漏，一旦發現滲漏，就要在可行情況下以適當措施維持機組運作，直到下一次更換燃料時，一併更換滲漏的燃料棒。

至於排放積聚氣體標準程序，報道引述陸炳林指，是將迴路內的氣體抽入儲存缸，等輻射濃度降低，再加以稀釋、過濾，直到達至安全標凖以內，然後將氣體釋放到大氣。陸炳林認為，按標準程序處理，不會構成環境污染或任何嚴重風險。

報道又提到，聯合國國際原子能機構(IAEA)指，人體每年在自然環境下吸收的核輻射為2.4毫希沃特(mSv)，即每年2,400微希沃特(μSv)，或每日6.58微希沃特，或每小時0.27微希沃特；國際放射防護委員會(ICRP)建議，民眾每年接觸的非自然放射物水平應維持在1毫希沃特，約相當於搭乘飛機來回香港和倫敦40次。

根據香港天文台監測數據，香港昨日及今日每小時大氣中伽馬射線輻射水平，主要維持在0.14微希沃特或以下；澳門地球物理暨氣象局監測的昨日及今日伽傌射線水平，維持在每小時0.15微戈瑞(μGy)左右。1微希沃特相等於1微戈瑞。港澳兩地分別規定，伽馬射線輻射正常水平為每小時低於0.3微希沃特及0.35微戈瑞。

