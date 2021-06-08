台山核電站疑洩漏放射性物質 中廣核強調監測數據正常

中法合資興建和運作、距港130公里的廣東台山核電站，懷疑洩漏放射性物質。美國有線新聞網絡(CNN)報道，台山核電站法方公司、法國國企「法國電力公司」(EDF)擁有的「法馬通」(Framatome)，分別在本月3日及8日致函美國能源部請求技術支援，指台山核電站核反應堆洩漏裂變氣體，中國政府部門卻為免核電站停運，持續放寬周邊放射性物質上限至原上限逾一倍，超出法國相關標準，形容這對於核電站員工及周邊公眾來說，「放射性威脅迫在眉睫」。

美方認為未達「危機」程度

報道指，美國國家安全委員會過去一周多次開會研究事件；拜登政府亦曾與法國政府及美國能源專家討論，也曾接觸中國政府，最終認為情況未到「危機」程度，會持續監察。

台山核電站中方公司「中國廣核集團」昨晚於網站發通報，指「連續監測環境資料顯示，台山核電站及周邊環境指標正常」，並強調兩部機組各項運行指標，「均滿足核安全法規和電廠技術規範要求」。通報提到，2號機組已按計劃完成投入商業運作以來首次大維修，並於本月10日恢復運作，「大修安全、質量、工期等指標均完成了既定目標」。

法馬通則在上周五回應CNN稱，公司正支援台山核電站解決「性能問題」，而根據相關數據，核電站運作符合安全標準。

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