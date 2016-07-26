台山核電站｜一文睇清廣東省內核電站分布+大亞灣應變計劃詳情

外媒早前報道指，台山核電站疑洩漏放射性物質，中廣核集團事後強調監測數據正常，但事件再度引起公眾對核電安全的關注。本報整合鄰近本港的多個核電站的資料，以及一旦出現事故時港府的應變方案，供讀者作參考。

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天文台今日表示，本港環境輻射水平於過去一年持續正常，而昨日全日伽馬輻射水平維持低於0.14微希沃特。本港規定，伽馬輻射每小時低於0.3微希沃特屬於正常水平。香港核學會主席陸炳林認為，台山與本港相距逾百公里，加上近日吹南或西南風，即使泄漏輻射，相信對本港的影響有限。

林鄭：將與廣東省部門聯絡

行政長官林鄭月娥今日早上表示，高度重視有關事故，強調政府有持續監察的制度，以檢查香港環境核指標的情況，形容至昨晚情況「一切正常」。她指，當局於日內將主動聯絡廣東省有關部門，重申粵港有恆常機制探討，如有任何新發展會再作公布。

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廣東省境內核電站

目前廣東省共有4個已投產及2個規劃中的核電站，距港最近的是於1994年落成的大亞灣廣東核電站，與本港只有約60公里距離，設有2個核反應堆；其次為屬於同一項目、設有4個核反應堆的大亞灣嶺澳核電站，同樣距港只有約60公里；而陽江及台山核電站，均距離本港100公里以上。至於規劃中的陸豐及惠州核電站，分別距離本港約180及100公里。

廣東省核電站林立，連同興建中的惠州核電廠，全數均由中國廣核集團持主要業權，而香港中電控股亦持有大亞灣廣東核電站及陽江核電站，分別佔25%和17%股權，其中大亞灣廣東核電站生產的電力，有七成是輸予本港使用。

大亞灣核電站

與本港距離：約60公里

投產年份：1994年

持有集團：中國廣核集團 (股權佔75%)及香港中電 (股權佔25%)

供電：70%予香港、30%予廣東

大亞灣嶺澳核電站

與本港距離：約60公里

投產年份：2003年

持有集團：中國廣核集團

供電：100%予廣東

陽江核電站

與本港距離：約220公里

投產年份：2013年

持有集團：中國廣核集團 (股權佔66%)、廣東核電投資(股權佔25%)、香港中電 (股權佔17%)及廣東省能源(股權佔17%)

供電：100%予廣東

台山核電站

與本港距離：約130公里

投產年份：2018年

持有集團：中國廣核集團（股權佔70%）及法國電力公司（股權佔30%）

供電：100%予廣東

陸豐核電站 (規劃中)

與本港距離：約180公里

投產年份：不適用

持有集團：中國廣核集團

供電：100%予廣東



太平嶺核電站 (規劃中)

與本港距離：約100公里

投產年份：不適用

持有集團：中國廣核集團

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大亞灣應變計劃

自1994年大亞灣廣東核電站落成後，港英政府便訂立「大亞灣應變計劃」，並一直沿用至今。直至2011年日本福島發生核事故，港府全面覆檢有關計劃，結果認為無必要就計劃安排作出修改。

計劃包括定期監察大氣及環境輻射，由本港天文台負責，於平洲、塔門、觀塘等12個地點設監測站，並會每小時公布有關水平，另如錄得超過預設數值便會響起警報。另外，水務署及食環署亦會定期監察本港水質、牲畜及入口食物。一旦廣東省內的核電站出現事故，有關計劃將因應風險採用不同程度的應急措施，包括撤離距大亞灣20公里範圍內的東平洲及大鵬灣水域的船隻。

另外，本港自2012年起，每隔5年便會作一次大型演習，對上一次演習於2017年進行，模擬大亞灣廣東核電站發生連串機件事故造成輻射外洩，由保安局、食環署及醫管局等政府部門及公營機構聯手負責。

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資料來源：綜合報道、立法會文件、中電、中廣核集團