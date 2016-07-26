台山核電站｜國家核安全局：推算5根燃料棒包殼破損 並非放射性泄漏

台山核電站據報泄漏放射性物質。國家核安全局表示，台山核電廠1號機組有反應堆內部的「一迴路冷卻劑」放射性水平上升，現時台山核電站1號機組堆芯共有6萬多根燃料棒，現時推算燃料棒包殼破損數量約為5根左右，破損燃料棒佔總數比例小於0.01％，遠低於設計中假設的燃料組件最大破損比例0.25%。國家核安全局強調，核電機組運行過程中出現少量的燃料棒破損是「難以避免」，又指放射性水平上升雖與燃料棒包殼破損有關，但並非放射性泄漏事故。

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國家核安全局又表示，有關的「一迴路」在反應堆內部，只要反應堆的冷卻劑系統壓力邊界和安全殼密封性足夠，就不存在泄漏問題。目前偵測到的放射性「比活度」，仍然在規定範圍內，強調台山核電廠運作安全、有保障，而核電廠周邊輻射環境水平未見異常，沒有任何泄漏。

否認「搬龍門」提高輻射可接受限值

被問到報道指當局批准提高台山核電站外輻射檢測的可接受限值是否屬實，國家核安全局否認，指批准的是台山核電廠「一迴路」化學與放射化學技術規範中反應堆冷卻劑惰性氣體放射性比活度的相關限值，這個限值用於運行管理，與核電廠外輻射檢測無關，稱有關報道中概念是錯誤的。