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台放寬戶外免戴口罩 澳門居民免隔離入珠海
4 小時前
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新冠肺炎新冠病毒澳門珠海隔離封關口罩令台灣福建廈門黑龍江哈爾濱核酸檢測鍾南山疫苗
台放寬戶外免戴口罩 澳門居民免隔離入珠海
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台灣明放寬戶外口罩令，戶外郊遊可免戴口罩。 (中新社)

兩岸新冠疫情持續放緩，內地前日有28宗新冠肺炎確診個案，只有黑龍江哈爾濱和福建廈門各一宗本地病例；台灣連續4天本地零確診，6宗境外輸入確診，當局宣布明天起到野外郊遊行山、到海邊耍樂等，均可不用戴口罩。另外，珠海市宣布今天中午起，容許持48小時核酸陰性證明及最少已打一針澳門居民，可以免14日隔離進入珠海。
 

珠海當局上月26日起，要求入境的澳門居民需隔離14日。不過，珠海昨宣布，澳門居民今天中午起，只要持有48小時內核酸陰性證明，以及證明最少打了一針疫苗的人，可以進入珠海，不適合接種人士需持豁免證明，也可准許入境。澳門紅碼、黃碼區人士，以及隔離酒門的高風險工作人員則不能進入珠海。

消息公布後，不少澳門人湧往核酸檢測站申請證明，其中工人體育場一度有約1,300人輪候。

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澳門不少檢測站大排長龍申領檢測證明。(互聯網)

鍾南山：年底接種逾八成可開放社會

至於台灣，中央流行疫情指揮中心宣布，民眾到森林遊樂區行山、海濱等戶外活動，以及在農地、魚塘或山林工作，都可不用戴口罩。指揮中心指揮官陳時中提醒，即使放寬口罩令，但口罩應隨身攜帶，以及保持社交距離，若有人群聚集或與他人共同工作而無法保持社交距離，應戴上口罩。

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鍾南山

另外，中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山接受《南方周末人物》訪問，重申早前估計內地年底的新冠疫苗接種率逾八成，當有八成至八成半人口完成接種疫苗，社會就可以完全開放。鍾南山又表明應對新冠肺炎的最佳對策，「對付疾病的最好方法就是健康，就是以預防為主。早發現、早診斷、早檢測、早治療，就是最高的醫術。」
 

台放寬戶外免戴口罩 澳門居民免隔離入珠海

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/台放寬戶外免戴口罩-澳門居民免隔離入珠海-287189
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