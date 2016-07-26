台放寬戶外免戴口罩 澳門居民免隔離入珠海

兩岸新冠疫情持續放緩，內地前日有28宗新冠肺炎確診個案，只有黑龍江哈爾濱和福建廈門各一宗本地病例；台灣連續4天本地零確診，6宗境外輸入確診，當局宣布明天起到野外郊遊行山、到海邊耍樂等，均可不用戴口罩。另外，珠海市宣布今天中午起，容許持48小時核酸陰性證明及最少已打一針澳門居民，可以免14日隔離進入珠海。



珠海當局上月26日起，要求入境的澳門居民需隔離14日。不過，珠海昨宣布，澳門居民今天中午起，只要持有48小時內核酸陰性證明，以及證明最少打了一針疫苗的人，可以進入珠海，不適合接種人士需持豁免證明，也可准許入境。澳門紅碼、黃碼區人士，以及隔離酒門的高風險工作人員則不能進入珠海。

消息公布後，不少澳門人湧往核酸檢測站申請證明，其中工人體育場一度有約1,300人輪候。

鍾南山：年底接種逾八成可開放社會

至於台灣，中央流行疫情指揮中心宣布，民眾到森林遊樂區行山、海濱等戶外活動，以及在農地、魚塘或山林工作，都可不用戴口罩。指揮中心指揮官陳時中提醒，即使放寬口罩令，但口罩應隨身攜帶，以及保持社交距離，若有人群聚集或與他人共同工作而無法保持社交距離，應戴上口罩。

另外，中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山接受《南方周末人物》訪問，重申早前估計內地年底的新冠疫苗接種率逾八成，當有八成至八成半人口完成接種疫苗，社會就可以完全開放。鍾南山又表明應對新冠肺炎的最佳對策，「對付疾病的最好方法就是健康，就是以預防為主。早發現、早診斷、早檢測、早治療，就是最高的醫術。」



台放寬戶外免戴口罩 澳門居民免隔離入珠海