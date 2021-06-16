台斥駐港機構遭設限難運作 國台辦：不能違反一中原則

香港駐台灣機構「香港經濟貿易文化辦事處(台灣)」已於上月18日暫停運作，台灣駐港機構「台北經濟文化辦事處」則在今日起調整業務辦理方式，以維持必要運作。台灣陸委會指責，港府自2018年7月起屢次對台北經濟文化辦事處人員設置不合理政治條件，要求他們簽署「一中承諾書」，導致他們無法留港工作及赴港就任，影響辦事處人員輪調及正常運作，片面違反2011年雙方互設辦事處時協議的內容。陸委會認為，台港關係及民眾權益受損，應由大陸及香港政府負所有責任。



在北京，國台辦發言人馬曉光(圓圖)回應稱，香港與台灣交往「當然要在一個中國原則的政治基礎上進行」，而台灣駐港機構「當然必須遵守香港特區基本法和有關法律，當然不能有違反一個中國原則的任何言行」。他批評，台方有關言論表明其亂港謀獨劣性不改，對插手香港事務、支援庇護黑暴勢力的罪惡毫無反省，反而賊喊捉賊，對香港政府正當之舉妄加指責，「我們正告民進黨當局，立即縮回破壞香港繁榮穩定插手香港事務的黑手，否則必遭嚴懲」。



有台灣傳媒透露，港府要求簽證即將到期的台灣駐港人員簽署「一中承諾書」，否則須於今日離開香港，台方人員拒絕，其中7人提前於昨日返台，僅1人留港。