台殺人案｜保安局稱台准入境就能解決 陳同佳拒與潘母對質

台灣殺人案疑犯陳同佳至今仍未赴台自首，案中死者潘曉穎的母親發放錄音，邀請陳同佳、保安局長鄧炳強、一直協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，以及當年曾協助她的立法會議員李慧琼、周浩鼎等人，明早11時到政府總部外會面。不過，管浩鳴指他和陳同佳俱不會出席會面；李慧琼、周浩鼎亦表示不能出席。保安局則指，只要台灣批准陳同佳赴台，事件就能解決。

陳同佳前年4月因洗黑錢罪成在港服刑，同年10月刑滿出獄後一直受警方保護，直至今年中已遷離安全屋。潘母繼早前稱擔心自己遭陳同佳殺害後，網上媒體「MIHK TV」昨再播出潘母一段錄音，形容陳同佳「死都唔肯去投案，仲諸多藉口」，並邀請陳同佳、鄧炳強、管浩鳴、李慧琼、周浩鼎等人，明早11時到政府總部門口會面、「面對面問個清楚」，並要求陳同佳當場致電台灣自首。潘母在錄音又提到，中聯辦主任駱惠寧經常關心基層市民，認為「既然特區政府無能力解決殺人案」，希望駱惠寧能協助，自己一家亦不想事件無了期拖延下去。

管浩鳴昨回應查詢時，指陳同佳已知悉潘母的邀請，惟不會出席，亦未有交代原因，至於他本人亦不會出席。管浩鳴並說，相信大家都清楚陳同佳暫不獲台灣同意簽發入境證予其自首，台灣的律師早前亦已代表陳同佳向有關部門表示回台自首意願，暫未有進一步消息。特首林鄭月娥昨出席活動後，未有回應會否有官員出席。



鄧炳強：保安局無角色

保安局表示，港府已多次指出本港現無法例容許政府強行將陳同佳送到台灣，認為解決事件、批准陳同佳赴台的主導權現在台灣當局，只要台方批准，雙方警務單位便可展開行程研究。

另外，鄧炳強早前接受有線新聞專訪時，指法例上陳同佳在港的罪行已完結和服刑完，強調他已是個自由人，亦是一個「很願意希望回台灣承擔的人」。



台殺人案｜保安局稱台准入境就能解決 陳同佳拒與潘母對質