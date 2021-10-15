Am730
Am730
Am730
Am730
News
台殺人案｜保安局稱台准入境就能解決 陳同佳拒與潘母對質
5 小時前
#Hashtags
陳同佳潘曉穎台灣殺人案管浩鳴鄧炳強保安局反修例風波
台殺人案｜保安局稱台准入境就能解決 陳同佳拒與潘母對質

台灣殺人案疑犯陳同佳至今仍未赴台自首，案中死者潘曉穎的母親發放錄音，邀請陳同佳、保安局長鄧炳強、一直協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，以及當年曾協助她的立法會議員李慧琼、周浩鼎等人，明早11時到政府總部外會面。不過，管浩鳴指他和陳同佳俱不會出席會面；李慧琼、周浩鼎亦表示不能出席。保安局則指，只要台灣批准陳同佳赴台，事件就能解決。

news-images
死者潘曉穎母親
 news-images
陳同佳

陳同佳前年4月因洗黑錢罪成在港服刑，同年10月刑滿出獄後一直受警方保護，直至今年中已遷離安全屋。潘母繼早前稱擔心自己遭陳同佳殺害後，網上媒體「MIHK TV」昨再播出潘母一段錄音，形容陳同佳「死都唔肯去投案，仲諸多藉口」，並邀請陳同佳、鄧炳強、管浩鳴、李慧琼、周浩鼎等人，明早11時到政府總部門口會面、「面對面問個清楚」，並要求陳同佳當場致電台灣自首。潘母在錄音又提到，中聯辦主任駱惠寧經常關心基層市民，認為「既然特區政府無能力解決殺人案」，希望駱惠寧能協助，自己一家亦不想事件無了期拖延下去。

管浩鳴昨回應查詢時，指陳同佳已知悉潘母的邀請，惟不會出席，亦未有交代原因，至於他本人亦不會出席。管浩鳴並說，相信大家都清楚陳同佳暫不獲台灣同意簽發入境證予其自首，台灣的律師早前亦已代表陳同佳向有關部門表示回台自首意願，暫未有進一步消息。特首林鄭月娥昨出席活動後，未有回應會否有官員出席。
 

鄧炳強：保安局無角色

保安局表示，港府已多次指出本港現無法例容許政府強行將陳同佳送到台灣，認為解決事件、批准陳同佳赴台的主導權現在台灣當局，只要台方批准，雙方警務單位便可展開行程研究。

另外，鄧炳強早前接受有線新聞專訪時，指法例上陳同佳在港的罪行已完結和服刑完，強調他已是個自由人，亦是一個「很願意希望回台灣承擔的人」。
 

台殺人案｜保安局稱台准入境就能解決 陳同佳拒與潘母對質

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/台殺人案｜保安局稱台准入境就能解決-陳同佳拒與潘母對質-289183
#Hashtags
陳同佳潘曉穎台灣殺人案管浩鳴鄧炳強保安局反修例風波
Am730

博愛江夏圍村過渡屋接受申請 首批明年首季完工 月租2130起

都會區要港深互補優勢 林鄭：深圳從無睇低香港

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
博愛江夏圍村過渡屋接受申請 首批明年首季完工 月租2130起
Am730
Am730
都會區要港深互補優勢 林鄭：深圳從無睇低香港
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多