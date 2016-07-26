台海局勢｜蔡英文證實美軍在台協訓 北京堅決反對

台灣的蔡英文總統周二接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時(圖)，首度證實有美軍在台灣協助訓練，又稱相信台灣遭對岸侵略時，美軍與區域內其他民主國家會協助台灣防衛。在北京，外交部發言人汪文斌重申，堅決反對美方與台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，又指「凡是數典忘祖分裂國家的人，從來沒有好下場」。

美國《華爾街日報》月初曾引述美國官員透露，約24名美軍特種部隊及海軍陸戰隊成員，已秘密在台灣協助訓練軍隊最少一年。當時台灣的行政院長蘇貞昌未有否認，還表示「得道多助」。蔡英文在今次CNN專訪中被問到美軍協防時，證實有美軍在台，但強調數量「沒有外界認為的那麼多」。

1979年，美國與台灣斷交並與中國大陸建交，駐台美軍全部撤離，蔡英文是42年來首位證實有美軍在台的台灣領導人。有大陸傳媒隨即以「美軍駐台」報道事件，但台灣的國防部長邱國正昨強調，「絕對沒有美軍駐台」，只是美台軍方交流中「有幾個人來台協訓」。

籲兩岸對話 和平共存

在專訪中，蔡英文又直言，來自對岸的威脅與日俱增，並形容大陸「野心勃勃」，是「擴張主義者」，但相信兩岸若能坐下來對話，縱然政治制度不同，仍能和平共存。她強調，不放棄任何可以改善兩岸關係的機會，只要習近平願意，就會坐下來對話，認為對話是避免誤解、誤判的最佳方法，且是兩岸和區域內民眾所樂見，反問大陸到底是想與區域、世界和平相處，還是想擁有支配地位做「一言堂」。

她同時呼籲區域內的民主夥伴，包括日本、南韓和澳洲，助台灣一臂之力，認為當專制政權傾向擴張主義時，民主國家應團結起來對抗，而台灣已處於最前線。

在北京，外交部發言人汪文斌重申，一個中國原則是中美關係的政治基礎，反對美方干涉中國內政，強調美方應在台灣問題上恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「而不是自己單方面炮製的甚麼東西」。

國防部發言人譚克非則警告，若美方繼續頑固抱守「以台制華」幻想，企圖以「切香腸」方式實質提升美台軍事聯繫，中方將堅決反制和回擊。

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