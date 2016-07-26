台漢光軍演模擬敵方登陸 數十門重砲開火狂轟

台灣漢光軍演今日進入第4日，模擬解放軍從東西兩岸登陸、搶灘，進行「聯合反登陸演練」、「聯合反舟波重砲射擊」等項目。陸軍在花蓮、屏東、台中等地海邊，出動M60A3主戰坦克、155毫米榴彈砲、M110A2自走砲及M109A2自走砲等聯合射擊，成功擊中目標，順利殲敵。

花蓮七星潭若失守影響極大

台灣傳媒報道，其中在台中甲南海灘，19門M109A2及M110A2自走砲在40分鍾內進行了6波射擊，共發射108發砲彈，均精準命中目標。花蓮七星潭沿岸則有M60A3主戰坦克等裝備，模擬向已登陸敵軍進行反擊戰，在登陸敵軍缺乏後援下，敵軍全數被殲滅。

陸軍花東防衛指揮部指出，七星潭沿岸是花蓮地區可能登陸地區，一旦失守，敵軍可長驅直入空軍花蓮及佳山基地，反擊成功與否，極大影響軍隊戰力保存。

新北岸上防衛出動雲豹裝甲車

屏東枋山滿豐陣地則有50門M110A2、M109A2自走砲及155毫米榴彈砲，對7公里外的目標發射100發各式砲彈，均精準命中。

新北市八里海灘還有「灘岸守備」操演，除了派無人機偵察敵軍動態外，還在海灘上架設3道防線及挖出多道壕溝，阻止敵軍搶灘，同時出動坦克及台灣研製雲豹裝甲車等進行岸上防衛，期間發射多枚煙霧彈作掩護。