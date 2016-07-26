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台漢光軍演第3日 戰機首起降佳冬戰備跑道
7 小時前
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漢光軍演台灣佳冬戰備跑道蔡英文
台漢光軍演第3日 戰機首起降佳冬戰備跑道

台灣漢光軍演昨踏入第3日，空軍主力戰機F16V、經國號、幻影2000及E2K空中預警機，清晨成功在屏東佳冬戰備跑道降落、整理補給及緊急起飛，是軍方首次在佳冬戰備跑道完成戰機起降演習。蔡英文總統身穿迷彩軍服到場觀看演習，並到整補區慰問飛行員。她其後在Facebook發文，讚揚戰技精采，飛行員訓練扎實，展現出台灣空軍捍衛領空的自信。

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F16V戰機在佳冬戰備跑道起飛。(互聯網)
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蔡英文(中)與4名飛行員合照。(軍聞社)

佳冬戰備跑道長約2,266.5米、寬約42米，但實際供飛機起降的寬度只有約24米，又短又窄，對軍機起降具相當挑戰性，屬高難度演習，而在今次軍演前，全台現存5條戰備跑道中，僅佳冬戰備跑道未進行過戰機起降演習。

台灣傳媒引述空軍官員表示，今次演習是模擬敵方空中強襲台灣重要防護目標、導彈部隊、雷達及機場陣地，造成部分機場跑道受損，戰機無法起降，3款主力戰機及預警機轉降戰備跑道，執行戰機油彈整補，維持空中戰力。官員又提到，因應解放軍各型導彈對台灣機場威脅日增，戰備跑道已成為戰機緊急起降重要備援之一，配合各項後勤支援，可有效延續空軍戰力。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/台漢光軍演第3日-戰機首起降佳冬戰備跑道-285030
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