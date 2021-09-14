台漢光軍演 戰機首在佳冬戰備跑道起降

台灣漢光軍演今日踏入第3日，空軍主力戰機F16V、經國號、幻影2000及E2K空中預警機，清晨成功在屏東佳冬戰備跑道降落、整理補給及緊急起飛，是軍方首次在佳冬戰備跑道完成戰機起降演習。蔡英文總統身穿迷彩軍服到場觀看演習，並到整補區慰問飛行員。她其後在Facebook發文，讚揚「這樣精采的戰技、迅速確實的動作，來自於平日紮實的訓練，也展現出中華民國空軍捍衛領空的自信」。

台灣傳媒報道，軍方為執行戰機的戰力保存和整補，1974年興建高速公路時，規劃了6條戰備跑道，目前僅保存5條，分別是彰化戰備跑道、嘉義民雄戰備跑道、台南麻豆戰備跑道、台南仁德戰備跑道及屏東佳冬戰備跑道。

又短又窄 戰機起降難度高

佳冬戰備跑道長約2,266.5米、寬約42米，但實際供飛機起降的寬度只有約24米，又短又窄，對戰機起降具相當挑戰性，屬高難度演習，而在今次軍演前，僅佳冬戰備跑道未進行過戰機起降演習。

在2011年11月17日的「長青12號演習」中，原準備在佳冬戰備跑道驗證戰機起降，惟當日雨勢太大，能見度差，且跑道濕滑，為避免戰機降落時產生「水飄」作用，導致戰機毀損，故取消起降，改為低空掠過。

若機場跑道受損 戰備跑道支援

報道引述空軍官員表示，今次是模擬敵方對台灣重要防護目標、導彈部隊、雷達及機場陣地實施空中強襲，造成部分機場跑道受損，戰機無法起降，3款主力戰機及預警機轉降戰備跑道，執行戰機油彈整補，維持空中戰力。官員又提到，因應解放軍各型導彈對台灣機場威脅日增，戰備跑道已成為戰機緊急起降重要備援之一，配合各項後勤支援，可有效延續空軍戰力。