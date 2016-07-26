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台灣誓剷除夢幻粉紅芒草 農委會下最後通牒
1 小時前
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粉黛亂子草夢幻粉紅芒草台灣南投雜草類有害生物和平田園外來入侵物種
台灣誓剷除夢幻粉紅芒草 農委會下最後通牒
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南投縣集集鎮和平田園的粉黛亂子草近日開花，民眾湧去打卡放上IG。(IG照片)

近年在南韓和大陸等地都爆紅的「秋季限定」夢幻粉紅芒草「粉黛亂子草」，原來在台灣也有一大片！不過，正當港人知悉並期待疫情過後可以「近近地」去台灣找這種粉紅芒草打卡時，台灣農委會上周五公告，列粉黛亂子草為「雜草類有害生物」。農委會更早在6月已向地方政府預告此事，要求相關部門防範擅自裁種和蔓延，並且移除管轄範圍內的粉黛亂子草。

去年開始種植粉黛亂子草並開放付費參觀的南投縣集集鎮和平田園，已被縣政府多次勸喻自行移除粉黛亂子草，但園方拒絕，認為自己種植在先、被列有害植物在後，要求他剷草，有欠公允。農委會今日特別召開記者會，要求業者立即移除粉黛亂子草，若1周內仍不移除，將罰款最高30萬元新台幣，繼續不移除，可繼續罰款。

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南投縣集集鎮和平田園的粉黛亂子草近日開花，民眾湧去打卡放上IG。(IG照片)

繁殖快 抗逆境能力高

粉黛亂子草其實是一種很危險的外來入侵物種，繁殖速度快，在各種逆境(土壤貧脊、乾旱、潮濕等)下都生長得非常好，恐破壞原生植物，進而影響動物棲息生態，2019年12月已被南韓環境部列為「危害性第二級」植物。台灣除了和平田園外，還有桃園市向陽休閒農場及彰化縣田尾鄉董家花園等，種植粉黛亂子草，但粉黛亂子草在台灣並非可自由流通的一般種苗，而近5年都無業者申請輸入粉黛亂子草種子。其中向陽休閒農場承認種子購自大陸，無經過檢疫，園方被當局處罰後已剷除粉黛亂子草。

台灣近20年亦被稱為「綠癌」的「小花蔓澤蘭」入侵，2001年分布面積達51,852公頃，林務局投入大量人力物力拔除，到去年才減少至4,393公頃，今年目標是減至646公頃。

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台灣農委會近日呼籲民眾通報粉黛亂子草裁種或蔓延之處。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/台灣剷除夢幻粉紅芒草-農委會下最後通牒-281557
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