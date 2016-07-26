台灣誓剷除夢幻粉紅芒草 農委會下最後通牒

近年在南韓和大陸等地都爆紅的「秋季限定」夢幻粉紅芒草「粉黛亂子草」，原來在台灣也有一大片！不過，正當港人知悉並期待疫情過後可以「近近地」去台灣找這種粉紅芒草打卡時，台灣農委會上周五公告，列粉黛亂子草為「雜草類有害生物」。農委會更早在6月已向地方政府預告此事，要求相關部門防範擅自裁種和蔓延，並且移除管轄範圍內的粉黛亂子草。

去年開始種植粉黛亂子草並開放付費參觀的南投縣集集鎮和平田園，已被縣政府多次勸喻自行移除粉黛亂子草，但園方拒絕，認為自己種植在先、被列有害植物在後，要求他剷草，有欠公允。農委會今日特別召開記者會，要求業者立即移除粉黛亂子草，若1周內仍不移除，將罰款最高30萬元新台幣，繼續不移除，可繼續罰款。

繁殖快 抗逆境能力高

粉黛亂子草其實是一種很危險的外來入侵物種，繁殖速度快，在各種逆境(土壤貧脊、乾旱、潮濕等)下都生長得非常好，恐破壞原生植物，進而影響動物棲息生態，2019年12月已被南韓環境部列為「危害性第二級」植物。台灣除了和平田園外，還有桃園市向陽休閒農場及彰化縣田尾鄉董家花園等，種植粉黛亂子草，但粉黛亂子草在台灣並非可自由流通的一般種苗，而近5年都無業者申請輸入粉黛亂子草種子。其中向陽休閒農場承認種子購自大陸，無經過檢疫，園方被當局處罰後已剷除粉黛亂子草。

台灣近20年亦被稱為「綠癌」的「小花蔓澤蘭」入侵，2001年分布面積達51,852公頃，林務局投入大量人力物力拔除，到去年才減少至4,393公頃，今年目標是減至646公頃。