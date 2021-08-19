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台灣助港人餐廳「保護傘」深夜火警　負責人憂「不知能否繼續走下去」
2 小時前
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台灣助港人餐廳「保護傘」深夜火警　負責人憂「不知能否繼續走下去」
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「保護傘」餐廳深夜發生火警，消防員到場救火。(保護傘fb圖 )

在台灣，協助到當地港人的「保護傘」餐廳，其社交網站表示，今天凌晨3點半突然發生火警，其中服飾精品銷售店面全遭燒焦熏黑，餐廳店面亦遭波及，當中二店機器、貨品、傢俱、食材等全部報銷，餐廳負責人表示損失慘重，該店宣布即日起暫停營業，網購商品、已付款訂單亦全都暫停出貨，並就事件對附近鄰居及各位支持者造成的困擾致歉。負責人接受訪問時坦言：「未來不知能否繼續走下去」，惟幸沒有人有事，暫未知起火原因，當地警方正在調查中，初步懷疑是店門口旁飲料機電線走火導致。

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餐廳火勢猛烈，店面部分地方遭燒焦熏黑。(保護傘fb圖 )

負責人：最近無覺得有不明人士騷擾

被問到最近是否有不明人士騷擾或有異常行為，餐廳負責人回覆稱「覺得沒有」，詳細起火原因還有需火場調查人員進一步釐清。「保護傘」餐廳去年4月在台灣大學對面開始營業，但去年10月時就曾遭人惡意潑糞，停業三周後才又重新開幕，當時宣示「打擊只會令我們更茁壯，威嚇使我們更昂首向前」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/台灣助港人餐廳「保護傘」深夜火警　負責人憂「不知能否繼續走下去」-281250
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