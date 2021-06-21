台灣釋迦蓮霧禁輸內地 「介殼蟲」會影響人類健康嗎？

大陸海關總署指今年多次在台灣釋迦(港稱「番鬼荔枝」)和蓮霧檢出有害生物「大洋臀紋粉蚧」(介殼蟲)，昨宣布自今日起暫停進口台灣釋迦和蓮霧，而大陸3月暫停進口台灣鳳梨的原因，亦是多次驗出介殼蟲。

未有介殼蟲導致人類疾病個案

對於介殼蟲會否影響人類健康，有台灣傳媒早前曾引述台灣大學毒理學研究所教授、台大醫院腎臟科主治醫師姜至剛指出，介殼蟲可經熏蒸法去除，而臨床醫學尚未出現介殼蟲導致人類疾病等個案。報道也曾引述林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，介殼蟲雖是植物寄生蟲，但不代表有病毒，造成人類傳染病的可能性極低，雖然以往曾有報道指行人路上的樹出現介殼蟲蟲害，引致附近居民皮膚搔癢紅腫，但臨床上還未有因介殼蟲而求診的病人。

曾有介殼蟲引起皮膚搔癢紅腫

2009年2月，台中北區一條行人路上多株榕樹長滿介殼蟲，介殼蟲還隨風飄入附近民居，導致民眾皮膚搔癢紅腫。當時的報道未提及後續處理情況。

顏宗海又提到，農委會網站介紹，介殼蟲僅會危害植物，目前無相關研究顯示會對人體產生影響，但若大量附著植物時必須防治，避免傳播至其他植物。

介殼蟲分布於兩岸及東南亞等地

農委會網站顯示，台灣稱為「太平洋臀紋粉介殼蟲」的「大洋臀紋粉蚧」，在亞洲分布於台灣、大陸、印度、印尼、菲律賓、新加坡、泰國等地，中南美洲、大洋州及歐洲也有其蹤跡。

農委會網站又指，太平洋臀紋粉介殼蟲會寄生於超過66科植物，包括單藥花屬、莧屬、腰果、芒果、漆樹屬、大溪地蘋果、刺番荔枝、牛心梨、香水樹、芹菜，或是油菜、甘藍、蘿蔔、西瓜、甜瓜、黃瓜、南瓜、中國南瓜、美國南瓜、佛手瓜，還有甘蔗、粟米、香蕉、柚、檸檬、葡萄柚、甜橙、人心果、番龍眼、青辣椒、番薑、蔓陀羅、番茄、茄子、馬鈴薯、可可、茶、柚木、葡萄、紅花月桃、穗花山奈、薑等。

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