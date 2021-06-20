台灣駐港機構調整業務 陸委會：暫不考慮撤館

台灣駐港機構「台北經濟文化辦事處」今起調整業務運作方式，主要的港人申請赴台停留、居留方式原則上不變，繼續分別透過網上申辦及親赴辦事處辦理；在港大陸居民入台證亦是透過網上申請，但團聚和結婚登記面談改為抵台後辦理入境手續前。至於招收港生程序則將會簡化，並建立網上報名機制，設置招生諮詢服務專線等。

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陸委會指出，香港辦事處面對的是「委屈不能求全，忍辱不能負重」變局，批評港府自2018年7月起以簽署「一中承諾書」，作為辦事處台籍人員獲發簽證的條件，還將這種無理要求擴至台灣在港民間團體(外貿協會)及非屬駐港辦事處編制單位(觀光局)，「目的顯在矮化我國格，逼使我駐處人員必須向北京當局低頭，我方當然堅拒接受，但基於對台港民眾權益的考量，我方仍持續和港府溝通，很遺憾未獲得善意回應，致我港處派駐人員皆無法續留及赴任」。陸委會表示，為維持辦事處必要運作，勉力為民服務，遂作出今次應變規劃。

陸委會主委邱太三則透露，港府在本月7日通知台方，想台北經濟文化辦事處人員續留，必須在14日之前簽署「一中承諾書」，否則須在21日離開，而目前代理處長等7名台方人員已返台，僅1名經濟部派駐官員留守至7月底簽證到期。他表示，除非有其他因素導致業務無法展開，否則不會考慮撤館。

力寶中心辦事處租約到期後搬

他又提到，台方在港辦公處主要有4處，主要在金鐘力寶中心40樓，租約下月到期後，不會續租；11樓屬於移民署的辦公處，租約8月到期，會爭取續租半年；另外兩個辦公處灣仔中環廣場49樓及15樓，租約分別在2023年3月及6月屆滿，會續租，原在力寶中心的辦公人員將搬到中環廣場辦公處。

他強調，「再次提醒北京，你們最常提的中華文化裡面，以力服人，絕對不是心服也，能夠以德服人，才是真正中華文化的精粹，北京可以好好去思考這句話。」