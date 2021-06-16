台灣駐港辦事處明起調整業務 維持必要運作

香港駐台灣機構「香港經濟貿易文化辦事處(台灣)」已於上月18日暫停運作，台灣駐港機構「台北經濟文化辦事處」則將自明日起調整業務辦理方式，以維持必要運作。有台灣傳媒指出，香港政府要求簽證即將到期的台灣駐港人員簽署「一中承諾書」，否則須於明日離開香港，台方人員拒絕，其中7人提前於今日搭機返台。陸委會主委邱太三明日將舉行記者會說明相關情況。

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陸委會今日發文，強調台港本於互惠互利原則互設辦事處，而台北經濟文化辦事處自成立以來，一切活動遵守法令，從未逾越業務功能範疇，香港政府卻自2018年7月起，屢次對台北經濟文化辦事處人員設置不合理政治條件，要求他們簽署「一中承諾書」，導致台方派駐人員無法續留及赴任，影響辦事處人員的輪調及正常運作，片面違反2011年雙方換文內容。陸委會認為，台港關係及民眾權益受損，應由大陸及香港政府負所有責任，「我們堅拒逼使我駐處人員簽署『一中承諾書』的無理政治打壓，也對中共當局及港府提出嚴正的警告與譴責」。